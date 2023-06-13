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9旬失智翁迷途無力走 豐原警烈日下背著回派出所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名93歲失智老翁迷路無力走路，台中豐原警員烈日下背老翁回派出所找家人，兒子接到警方電話通知，趕到派出所看到父親才鬆了一口氣，他感謝警方協助，讓高齡失智父親能平安回家。

台中市警局豐原分局頂街派出所警員陳文堅、蘇國威6月10日上午10點30分接獲民眾報案，在豐原區三豐路一段有迷路老人需要協助。員警到場後關心，林姓老翁因患有失智症，無法清楚表達個人基本資料，現場無法進行身分比對，蘇員見林翁不良於行且天氣炎熱，立即背起林翁返所休息並查證身分。

待林翁狀況穩定後，員警耐心問到他姓名，透過警用資訊系統的輔助，總算順利查出身分，林翁兒子獲知員警尋獲父親的消息後，立即趕到派出所接回父親。

老翁的兒子表示，當天早上9點發現父親不見後，全家人開始焦急在住家附近查找，正苦於找不到，準備至派出所報案時，就接到員警來電告知尋獲喜訊，全家人又驚又喜，見到父親平安無恙，他懸著的一顆心才安穩放下。

豐原分局長劉其賢表示，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易辨識身分的配件，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，迅速通知家屬，避免危險及憾事發生。

一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供
一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供
一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供
一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供
一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供
一名9旬失智翁迷路無力走路，台中豐原警員在烈日下背他回派出所找家人。圖／警方提供

失智症

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