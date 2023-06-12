嘉義男酒後尋仇暴打老友 鐵橇反遭搶走被活活打死

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉驚傳昔日同窗老友口角糾紛變成命案。46歲吳姓男子今晚8點多拿拆模板鐵橇（馬魯仔）欲理論，到45歲蔡姓男子家中爆發激烈衝突，蔡男反手搶走鐵橇，將吳男活活打死，經送醫搶救仍不治。蔡男被帶回偵辦，將依殺人及過失致死罪嫌移送法辦。

案件發生在水上鄉三界埔住宅區，吳男和蔡男2人是同學也是鄰居，一個長期酗酒、一個有精神疾病，經常吵架、積怨已久，吳男今晚酒後疑去尋仇，持鐵橇暴打蔡男，蔡男不甘示弱，奪取吳男手中的鐵橇反擊，吳男尋仇反被打死。

警消獲報到場後發現，吳男失去生命徵象、蔡男頭部後方受重擊，救護車將2人送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，吳男因傷勢嚴重宣告不治，蔡男則存活下來，警方後續將詢問蔡男及家屬釐清案情。

嘉義吳男酒後尋仇暴打老友，鐵橇反遭奪後被活活打死。記者黃于凡／翻攝
嘉義吳男酒後尋仇暴打老友，鐵橇反遭奪後被活活打死。記者黃于凡／翻攝

嘉義 命案

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