新北警再惹議 遭指闖教堂抓移工涉侵犯宗教自由

神父阮文雄今天表示，5月底樹林天主教進行著主日彌撒時，警察闖入教堂查緝失聯移工，涉侵犯宗教自由。新北警解釋，當時在街上追逐疑似車手，最後在教堂樓梯間逮捕1人。

每個月都會巡迴桃園市南崁、楊梅及新北市樹林等地傳教的阮文雄指出，他5月28日晚間6時許在樹林耶穌聖心天主堂進行著主日彌撒時，突然聽到一陣吵雜聲，才知道有警察闖入教堂查緝失聯移工，並將人上銬帶走，令當時所有在場參加彌撒的其他移工恐慌不已。

阮文雄向中央社記者表示，據他了解，失聯移工是在教堂圍牆外被警察看到後趕緊衝進教堂，警察也跟著追進來，盤查是警察職權，但教堂是追求身心靈平安的地方，這不是緊急重大犯罪現行犯，警察應可在外等候。

他指出，警察在外站崗刻意在教堂外走動、盤查，此事已發生過至少3次以上，是否刻意利用教堂做彌撒的場合守株待兔，誘捕特定對象；或是在台外國人休假做彌撒的時，不論是否同意這個公權力手段，都應接受警方盤查。

阮文雄表示，深感警察這樣行為對於宗教自由及人權尊重構成了嚴重的侵犯，因此，他與一些宗教及非政府組織（NGO）的夥伴將於14日在立法院召開記者會表達對此的極度關切及不滿，也呼籲警政署及移民署等單位不要在宗教場所執勤抓人。

經查證，樹林警方指出，派出所員警巡邏時發現街道上有3人疑似詐騙集團車手藏匿在巷弄內，這3人見警方攔查動作就拔腿狂奔，甚至衝入教堂，員警緊追後在教堂樓梯間逮到1人，才確知是逃逸移工。

警方表示，尊重憲法保障的宗教自由，逮人時並未進入彌撒場地，也未在眾目睽睽下盤查逮人，由於教堂附近銀行林立，是警方反詐防搶的巡邏重點區域，警方並未刻意派人到教堂前巡邏或站崗。

新北市三重警分局永福派出所翁姓、江姓警員在民國111年9月20日晚間埋伏抓捕通緝犯時，誤認路過的黃姓男子為通緝犯，黃男以為遇到歹徒而反抗，遭翁姓、江姓警員壓制致傷，扭打過程中翁姓、江姓警員也受傷。

監察院通過糾正三重警分局，並就翁姓員警重大違失行為，要求新北市政府移送懲戒法院處理，並請警政署檢討改進。