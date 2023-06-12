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下班注意！國1北向桃園段火燒車 現場回堵5公里

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道一號北向43.3公里處桃園路段，今下午4點10分發生一起火燒車事故，一台小客車突然在國道上起火，占用外線及外路肩車道，消防人員獲報到場處理，於下午4點26分火勢熄滅，目前事故車輛正在進行拖吊，現場回堵5公里，請用路人小心駕駛。

第一大隊坪頂分隊今下午4點06分接獲報案，龜山區國道1號北向43.3公里處發生火燒車意外，一台小客車原本在道路上行駛，停靠路邊後起火，燃燒位置為引擎室，燃燒面積0.5平方公尺，火勢於下午4點26分熄滅，一共派出消防人員16名、消防車6輛、救護車1輛。

所幸此起火燒車意外未造成人員傷亡，現場共占用外線及外路肩車道，目前事故車輛正在進行拖吊，現場回堵5公里，請用路人小心駕駛，詳細起火原因有待進一步調查。

此起事故占用外線及外路肩車道，請用路人小心駕駛。記者周嘉茹／翻攝
此起事故占用外線及外路肩車道，請用路人小心駕駛。記者周嘉茹／翻攝
國道一號北向43.3公里處桃園路段今下午4點10分發生一起火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道一號北向43.3公里處桃園路段今下午4點10分發生一起火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝

火燒車 國道

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