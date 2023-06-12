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影／台中男開729萬BMW撞路邊停車 維修費破90萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區雙十路、力行路上午有一輛要價729萬元的BMW跑車，不明原因撞上路邊停放的轎車，造成兩車毀損，駕駛BMW的廖姓男子說，車子是家人的，一時沒注意撞上。根據車商黃健泰評估，該輛BMW轎車維修費用上看90萬元。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，雖然該輛BMW僅有左前車頭及保險桿部分毀損，但是恐有傷到內裝，如果入廠維修，維修費用至少在80至90萬元間，詳細的維修金額，需要看到實車後才能精確估算。

第二警分局在今天上午11時46分獲報，北區雙十路二段、力行路有發生交通事故，經員警到場查處了解，現場是賴姓男子（35歲）駕駛新車要價729萬元的BMW M850I XDRIVE，沿雙十路二段欲左轉力行路方向行駛時，因不明原因，撞上路邊停放的黑色轎車，以及燈桿，幸未釀人員傷亡。

警方到場酒測，廖男無酒精濃度，廖男辯稱，因一時不注意，所以才會發生車禍，車子是登記在家人名下，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第二警分局提醒民眾，行車應隨時注意車前狀況，並遵守交通安全規則行駛，切勿貪快任意違規，才能減少交通事故發生，保護自身安全也保護他人用路安全。

台中市廖姓男子今早駕駛要價729萬元的BMW，行經北區時撞上路邊停車、燈桿。圖／讀者提供
台中市廖姓男子今早駕駛要價729萬元的BMW，行經北區時撞上路邊停車、燈桿。圖／讀者提供
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台中市廖姓男子今早駕駛要價729萬元的BMW，行經北區時撞上路邊停車、燈桿。圖／讀者提供
台中市廖姓男子今早駕駛要價729萬元的BMW，行經北區時撞上路邊停車、燈桿。圖／讀者提供
台中市廖姓男子今早駕駛要價729萬元的BMW，行經北區時撞上路邊停車、燈桿。圖／讀者提供

BMW 車禍

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