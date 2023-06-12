影／台南男持槍逛街遇警跟監揮槍嗆聲 警：社維法裁罰

網路社團今天有民眾張貼一段影片，標題是「台南 真兇 帶槍出門逛街」，貼文的人還特別提醒，影片中拿槍逛大街的人，知道警車在旁邊「還叫他別靠近」。影片上網後許多民眾轉貼，質疑「真的很誇張！」台灣治安真的差到連玉井這麼純樸的地方也「到處是槍」嗎？

玉井警分局表示，發生地點確實在玉井中華路，警方獲報後，隨即通報線上巡邏員警到場，經查證，該男子持有手槍是玩具槍。警方調查後以「無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞」，依違反社會秩序維護法，移送台南地院簡易庭裁罰。

網路社團黑色豪門企業下午出現的這個監視器的畫面，時間地點是在今天中午在玉井區中華路上。影片只有短短18秒加上兩行文字簡短說明，卻引發網友熱烈轉貼與疑問。

員警表示，這名男子精神狀況不太穩定，是地方頭痛人物，警方因為知道他拿的不是真槍，所以沒有採取強力壓制手段，會加強監控巡邏維護治安。