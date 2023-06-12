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女騎士逆向撞瓦斯罐30秒引發氣爆！店家竄火光畫面曝 5人燒燙傷
屏東市林森路與民教路口一間麵店今下午1點左右發生瓦斯桶氣爆意外，24歲歐姓女騎士疑因身體不適，騎乘機車撞倒瓦斯罐，導致瓦斯外洩，約30秒後引發爆炸，警消獲報出動12輛各式搶救車輛，29名人員前往搶救，26分鐘後撲滅火勢，意外造成店內3名員工及2名客人輕微燒燙傷，4男1女送醫無大礙，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
意外發生時隔壁自助餐店張姓女老闆正在洗菜，目睹事發過程，她說，24歲歐女騎著藍色機車，逆向撞上麵店門口招牌後，再擦撞店外停放的另一台紅色機車，摩托車雙雙倒地再碰撞一旁瓦斯罐，瓦斯罐倒地後噴頭受到撞擊將瓦斯噴出，引燃爐台上火苗，發生爆炸。
自助餐店張姓男老闆聽聞巨響，見隔壁麵店爆出火光，趕忙拿起自家滅火器幫忙滅火，用了2罐滅火器，英勇協助預防火勢擴大，他說，回想事發過程仍心有餘悸，「蹦一聲！很大聲，有著火，還好今天下雨人少」。
消防局獲報派遣屏東、麟洛、屏二分隊、特搜及第一大隊，共計出動12車29人前往搶救，1點16分以救護車載送輕微燙傷的50歲男子和嗆傷的20歲男子前往屏東醫院救治，1點21分再將輕微嗆傷的82歲男子與62歲女子，及肢體擦傷的31歲男子送往屏東基督教醫院救治，5人意識皆清醒，1點26分撲滅火勢，詳細起火原因有待火調人員調查。
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