國道休息區停車逾4小時被貼告示 可處600至1200元罰鍰

有民眾在國道3號清水服務區停車超過4小時，發現擋風玻璃被夾一張告示，提醒停車已超過4小時，需盡速駛離，民眾說第一次遇到此情形。國道警方今天說，高速公路服務區如停車超過4小時，將影響其他用路人停車權益。民眾停車如超過4小時違規情形，服務區人員將通報警方蒐證後加強取締，違規可處罰600元至1200元罰鍰。

有民眾在臉書「路上觀察學院」發文，指轎車停在國道3號清水服務區停車逾時，由服務區人員放置提醒告知單情形。

國道警察第七大隊今天說，因高速公路用路人不管休息、購物或如廁等，均有進入使用服務區需求，如停車超過4小時，將影響其他用路人停車權益。民眾停車如有超過4小時違規情形，服務區人員將通報警方蒐證後加強取締，該違規可處罰600元至1200元罰鍰。

七大隊呼籲用路人，進入國道服務區休息、臨停勿違規占用停車位，避免荷包失血，如停車逾4小時將依規定拖吊、移置、保管，並予以製單舉發。