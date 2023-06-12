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眼尖鎖定購物籃小黑點 南警速破侵占案物歸原主
台南市蘇姓女子昨天到北門路1段某連鎖賣場購物，離去時不小心將錢包放置於購物籃內未拿取，等她發現再回頭找尋都無所獲，錢包內有2萬零400元及身分證等證件，連忙急忙報警處理，警員在案發後5小時查出李姓男子涉案，警詢後依侵占遺失物罪嫌法辦，皮包和現金全數物歸原主。
警方調查，蘇姓女被害人昨下午3點多到北門路1段某知名連鎖賣場購物，離去時因不注意將錢包放置於購物籃內未拿取，等發現再回去找尋均無所獲。錢包內有2萬400元現金及提款卡、信用卡及身分證等證件，急忙報警處理。
台南市警二分局博愛派出所警員王于庭到場受理，調出賣場監視影像來逐一比對後，發現30歲李姓男子於當天下午3點15分拿取購物籃時，籃內明顯有一小點黑色物品，疑為蘇女遺落錢包，再持續看動態，發現李利用物品架遮掩，伺機將錢包內2萬多元現金取出放入褲袋後離去。
昨晚8點多警員前往李住處將他帶回說明，李在員警出示他拿取皮包現金過程影像後，馬上將皮包及現金悉數交出，警詢後後將其依侵占遺失物罪嫌函送南檢法辦，皮包也通知被害人領回。
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