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她激動跑進西門町機動派出所找小孩 萬華警10分鐘助團聚

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新加坡籍遊客一家三口來台旅遊，孰料昨天在西門町逛街時，7歲男童疑因人潮眾多，意外跟爸媽走散，家人焦急的不知如何是好，所幸商圈內設有西門町機動派出所，媽媽立刻跑進派出所求助。好巧不巧，有民眾帶著7歲男童報案稱「他好像走失了」，一家人順利團聚，爸媽在派出所激動落淚，感謝警察的熱心幫忙。

西門町機動派出所結合西門町遊客中心，於5月31日正式啟用，警方每日均會派一組警力巡守。西門町機動派出所昨天下午5點多獲報，一名新加坡籍的媽媽稱「小孩走失了」，警方遂協助找尋。

沒想到10分鐘後，西門町派出所接獲民眾帶著一個小男童報案稱，他一個人走進店裡，看起來怪怪的，好像走失了，所以帶他來派出所請警察幫忙，警方一聽，立刻聯繫人在機動派出所的新加坡籍的爸媽，確認就是她的小孩。

7歲小男童爸媽在派出所內看到心肝寶貝，情緒激動當場落淚，警方在旁安撫說沒事，家屬感激不已，稱讚台灣警察的高效率和熱心。

萬華分局指出，西門町觀光商圈人潮眾多，務必留意孩童是否緊跟身旁，如不慎與家人走散請勿慌張，可撥打110報案專線請求警方協助。

西門町機動派出所結合西門町遊客中心，於5月31日正式啟用。記者翁至成／攝影
西門町機動派出所結合西門町遊客中心，於5月31日正式啟用。記者翁至成／攝影
西門町機動派出所昨天順利協助新加坡籍遊客一家三口團聚。記者翁至成／翻攝
西門町機動派出所昨天順利協助新加坡籍遊客一家三口團聚。記者翁至成／翻攝
西門町機動派出所結合西門町遊客中心，於5月31日正式啟用。記者翁至成／攝影
西門町機動派出所結合西門町遊客中心，於5月31日正式啟用。記者翁至成／攝影

西門町

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