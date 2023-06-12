女童公園玩找嘸爹急往警察叔叔衝 暖警秒助父女會合

桃園市桃園區一名女童昨下午和爸爸到公園玩耍，一抬頭沒看見爸爸便慌張地哭了出來，發現旁邊有警察叔叔立刻衝上前求救，結果就在身後散步的爸爸看見警方帶著女兒，實在哭笑不得，趕緊上前團圓，大讚女兒懂得找警察叔叔幫忙，也謝謝警方熱心協助。

桃園分局埔子派出所謝姓員警昨下午2點40分許於朝陽公園執行清源專案，突然6歲的朱小妹哭著跑過來，說爸爸不見了，員警見狀安撫其情緒，表示會幫她找爸爸，結果見到遠方有名男子邊笑邊走來，他指著男子問朱小妹那是不是爸爸？朱小妹才驚覺爸爸其實在身後，連忙哭著跑過去。

對此朱爸爸說，自己帶朱小妹到公園溜滑梯玩耍，他則在附近走走，結果朱小妹抬頭沒看到他以為爸爸不見了，慌忙哭著往警察叔叔方向跑，朱爸爸看她一路狂奔還一頭霧水，看到員警帶她過來不禁笑了出來，而朱爸爸也說，平時總教育朱小妹，遇到狀況要馬上找警察叔叔幫忙，看樣子她記得很牢固。