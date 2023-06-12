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喵星人受困賓士豪車車底 女駕駛半路求助巡邏警助脫困

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

另類道路救援！苗栗縣頭份警分局指出，尖山派出所警員林宇璿、游藜瑜8日下午2點半左右，執行巡邏勤務行經頭份市永貞路與自強路口時，突遇駕駛賓士S350豪車的李姓婦人上前求援，稱說有一隻幼貓卡在車底，無法自行救出，請求警方協助。

員警上前查看後，發現幼貓卡在後車底觸媒轉換器周邊車體內，警員林宇璿不畏路面滾燙，以仰躺方式，從車底徒手將幼貓救出，並送至附近動物醫院檢查後無大礙。

警方表示，駕駛賓士豪車的李姓貴婦（61歲），當天下午駕車外出，行經頭份市永貞路與自強路口停等紅綠燈時，突有一隻幼貓鑽進車底，由於天氣炎熱，李婦擔心幼貓在高溫行駛中受傷，一度想自行救援，但卡在車底較深處，無法即時救出，正當不知如何是好之際，恰巧有巡邏員警出現並熱心協助救出小貓咪。

頭份分局長林育旺對於同仁為民服務精神表示肯定。他說，幼貓卡車底，十分危險，所幸尖山所員警積極協助脫困，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許；另藉此呼籲，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋的習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。

巡邏警員遇到女駕駛求助，當場以仰躺方式從車底將幼貓救出，為民服務精神備受肯定。圖／警方提供
巡邏警員遇到女駕駛求助，當場以仰躺方式從車底將幼貓救出，為民服務精神備受肯定。圖／警方提供
警員林宇璿為民服務，當街從車底徒手將幼貓救出，並送至附近動物醫院檢查後無大礙。圖／警方提供
警員林宇璿為民服務，當街從車底徒手將幼貓救出，並送至附近動物醫院檢查後無大礙。圖／警方提供

員林 貴婦

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