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影／五股屁孩深夜騎機車燃放爆竹妨害安寧 警方3小時內逮人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區登林路貿商國宅大門前，昨晚接近午夜傳出爆炸聲響嚇到許多居民，警方調閱監視器發現有年輕人騎機車經過，隨手點燃爆竹扔在路上，立刻透過車號尋人，3小時內查獲21歲吳姓男子，依違反社維法究辦。

員警接獲報案趕抵時，現場路面上僅剩爆竹殘跡，立即調閱監視器釐清案情，發現深夜11時44分左右，2人共乘機車經過，後座男子引燃爆竹，扔在馬路上，瞬間火星四散、揚起一陣白煙，2人並未停車直接駛離。

警方在案發後3小時內，將隨地燃放爆竹的21歲吳姓男子查緝到案，他聲稱只是和朋友嬉鬧放炮，沒有其他意圖。警詢後依違反社會秩序維護法妨害安寧秩序函送簡易法庭裁處，按照第63條無故投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

２人共乘機車路過五股區登林路貿商國宅門前，無端燃放爆竹瞬間炸出火星四散。記者林昭彰／翻攝
２人共乘機車路過五股區登林路貿商國宅門前，無端燃放爆竹瞬間炸出火星四散。記者林昭彰／翻攝
機車後座21歲吳姓男子手上引燃爆竹，任意扔在路上引爆。記者林昭彰／翻攝
機車後座21歲吳姓男子手上引燃爆竹，任意扔在路上引爆。記者林昭彰／翻攝

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