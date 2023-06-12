影／五股屁孩深夜騎機車燃放爆竹妨害安寧 警方3小時內逮人

新北市五股區登林路貿商國宅大門前，昨晚接近午夜傳出爆炸聲響嚇到許多居民，警方調閱監視器發現有年輕人騎機車經過，隨手點燃爆竹扔在路上，立刻透過車號尋人，3小時內查獲21歲吳姓男子，依違反社維法究辦。

員警接獲報案趕抵時，現場路面上僅剩爆竹殘跡，立即調閱監視器釐清案情，發現深夜11時44分左右，2人共乘機車經過，後座男子引燃爆竹，扔在馬路上，瞬間火星四散、揚起一陣白煙，2人並未停車直接駛離。