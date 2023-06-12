快訊

他氣LINE聊天「1功能」超煩又沒禮貌 網一面倒大推：適時句點不打擾

前助理下班遇性騷控被漠視還逼離職 陳其邁：遺憾自責道歉

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運如泉水不斷湧出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義台82線三車連環撞 黑色轎車翻車1人受傷送醫

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉台82線今早11點發生3車連環撞，在東往西31.2公里處，一輛黑色轎車被貨車擦撞而失控翻覆，又遭後方車輛追撞，黑色轎車車頭及車尾全毀，零件、物品四散，一人受傷送醫治療。

據了解，當時有輛小貨車欲左切進內車道時，不慎與左後方黑色轎車擦撞，導致黑色轎車翻覆，並彈飛至兩側護欄，倒地後又遭後方轎車反應不及追撞，黑色轎車幾乎全毀，後方轎車也受損。

嘉義縣消防局表示，獲報後立即派遣三和分隊到場，一名59歲男性身體多處擦挫傷，但意識清楚，已送聖馬爾定醫院治療。

嘉義台82線今早發生三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早發生三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝

車禍

延伸閱讀

1客運和3車、1大客車連環撞 國3南向19.5K福德隧道回堵5公里

澳洲一輛載著婚禮賓客的巴士翻車 至少10死25傷、司機已被捕

屏東高樹防汛道路60人大型飆車 4機車連環撞釀2死

約出遊堤防試機車性能…4機車連環撞 2死3輕重傷

相關新聞

影／3匹馬偷溜出門逛大街 駕駛po網尋飼主才找到回家路

昨天早上8點多台南仁德區虎山橋上，有3匹迷你馬在路上「逛大街」，駕駛看見嚇一大跳，趕緊將畫面拍攝PO在臉書社團，詢問「誰...

看桌球賽突昏倒送醫 台南警一分局二線三警官吳文進猝逝

台南市警一分局秘書室主任吳文進，昨天下午4點多到北區東豐路458號桌球館，在觀眾席觀看球賽時突然昏倒，經現場醫生急救同時...

影／新莊清潔隊員操作破碎機發生意外 雙腿疑遭壓斷

新北市環保局新莊清潔隊1名54歲黃姓隊員，今天早上9時許在大漢溪畔資源回收場操作破碎機時，不慎被機器上面的零組件壓傷，雖...

高雄輕軌雨天行駛輕微擦撞行人左臂 列車停下警察來了

高雄今天上午降下豪大雨，輕軌在雨中行駛，一輛列車於11時35分許停在夢時代站，乘客陸續下車後，一名王姓男子疑行走時太靠近...

水泥預拌車中午翻覆國3中和段匝道邊坡 駕駛受困意識昏迷

國3北上35K、中和交流道匝道出口處，今中午12時許發生一輛水泥預拌車翻覆邊坡，駕駛受困、意識昏迷，消防隊馳援搶救中。

喵星人受困賓士豪車車底 女駕駛半路求助巡邏警助脫困

另類道路救援！苗栗縣頭份警分局指出，尖山派出所警員林宇璿、游藜瑜8日下午2點半左右，執行巡邏勤務行經頭份市永貞路與自強路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦