聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義台82線三車連環撞 黑色轎車翻車1人受傷送醫
嘉義縣水上鄉台82線今早11點發生3車連環撞，在東往西31.2公里處，一輛黑色轎車被貨車擦撞而失控翻覆，又遭後方車輛追撞，黑色轎車車頭及車尾全毀，零件、物品四散，一人受傷送醫治療。
據了解，當時有輛小貨車欲左切進內車道時，不慎與左後方黑色轎車擦撞，導致黑色轎車翻覆，並彈飛至兩側護欄，倒地後又遭後方轎車反應不及追撞，黑色轎車幾乎全毀，後方轎車也受損。
嘉義縣消防局表示，獲報後立即派遣三和分隊到場，一名59歲男性身體多處擦挫傷，但意識清楚，已送聖馬爾定醫院治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言