嘉義台82線三車連環撞 黑色轎車翻車1人受傷送醫

嘉義台82線今早三車連環撞，黑色轎車翻車、1人受傷送醫。記者黃于凡／翻攝 嘉義縣水上鄉台82線今早11點發生3車連環撞，在東往西31.2公里處，一輛黑色轎車被貨車擦撞而失控翻覆，又遭後方車輛追撞，黑色轎車車頭及車尾全毀，零件、物品四散，一人受傷送醫治療。

據了解，當時有輛小貨車欲左切進內車道時，不慎與左後方黑色轎車擦撞，導致黑色轎車翻覆，並彈飛至兩側護欄，倒地後又遭後方轎車反應不及追撞，黑色轎車幾乎全毀，後方轎車也受損。