中信銀台南永康分行5月5度阻詐 再阻婦匯150萬

中信銀台南永康分行5月5度阻詐，再阻婦匯150萬警方表揚。記者周宗禎／翻攝 中國信託商銀台南永康分行多次協助警方阻止民眾遭詐騙，上個月就連續5次，行員機警前天又發現一名婦人要匯150萬幫忙「在馬來西亞的姐姐」，懷疑又有人被騙，通知警員到場協助阻止。永康警分局長甘炎民今天代表分局前往頒贈阻詐有成獎勵金、感謝狀，還贈送行員分局特製「打詐英雄（熊）寶寶」。

中信商銀永康分行高姓襄理、陳姓辦事員發現姚姓婦人疑似遭詐騙，即通報大橋派出所員警到場協助，大橋派出所員警施諒程、郭芸彤獲報後即趕赴現場。

永康分局表示，姚姓婦人親姊姊在馬來西亞與台灣人合夥投資經營機車零件業。婦人指稱接獲姐姐通知，為買下合夥人股份、委託他匯款150萬元到合夥人的帳戶。不過警員告訴姚姓婦人，這個帳戶資金出入頻繁，很可能是詐騙，請她聯絡姐姐由公司辦理轉帳較為安全，她才放棄匯款念頭。

永康區5月份銀行、超商協助攔阻詐騙案共30件，中信銀行永康分行攔阻5件最多，永康農會、國泰世華成功分行攔阻2件，餘19家銀行、超商各攔阻1件，總計攔阻金額高達1071萬餘元。