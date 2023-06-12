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影／國道雨夜驚險閃車影片成炫車文 網歪樓熱議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

近期雨炸全台，有民眾分享，雨天深夜在國道3號南投服務區附近遭遇3車事故，駕車驚險閃避的影片，但文中強調是開BMW才閃過，意外成「炫車文」，引發網友歪樓熱議。國道警方今表示，該事故發在7日晚間，均為自撞，無人傷亡。

吳姓民眾在臉書「爆料公社」PO文，分享在國道驚險閃車畫面，並指出，他弟日前駕車行駛於國道3號，在距南投休息站1公里處路段發生3車事故，一台橫躺在快車道，一台橫躺在中線車道，一台失控360度大迴轉撞到路肩護欄。

當時天黑路暗，他弟發現時已距離不到10公尺，當時超驚嚇，馬上轉方向盤快速減速閃避，最終順利閃避。但因在文前及文末強調，「還好開的是BMW，不然就是第4台（事故車）了」，意外成炫車文，網友歪樓熱議，有人誇，也有人酸。

不少網友看了該影片後，誇車主反應快、技術好，也有人說歐洲車的操控性確實較佳；但也有人認為是，運氣好、不是開BMW就閃得過、車速不快，甚至狠酸，前面都有一台車示範了、發現前車閃燈有狀況就該警覺減速、隔熱紙貼太黑了等。

針對該起事故，國道警七隊今表示，該事故發生6月7日晚上近10時，初步了解為一輛白色自小客車行經國道3號北向233公里時，疑因天雨路滑自撞內側護欄後停放於內側車道，隨後一輛黑色及一輛綠色自小客車為閃避也失控自撞。

當時這3輛車並未發生碰撞，確認後都是發生自撞，之後分別停放於內側車道、中線車道及外側路肩，一度影響內線、中線、外側車道，所幸後續並未有車輛追撞，經清查也無人受傷，3輛事故車的駕駛酒測值均為0。

警方也呼籲，夜晚雨天行車務必開啟頭燈、拉大車距、放慢車速，並依照反光標誌指示行進；若遇水漂現象勿急踩煞車跟急轉方向盤，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

吳姓民眾分享，他弟弟在國道3號驚險閃避車禍事故影片，引發網友熱議。圖／翻攝自臉書「爆料公社」影片
吳姓民眾分享，他弟弟在國道3號驚險閃避車禍事故影片，引發網友熱議。圖／翻攝自臉書「爆料公社」影片
吳姓民眾分享，他弟弟在國道3號驚險閃避車禍事故影片，引發網友熱議。圖／翻攝自臉書「爆料公社」影片
吳姓民眾分享，他弟弟在國道3號驚險閃避車禍事故影片，引發網友熱議。圖／翻攝自臉書「爆料公社」影片

國道 BMW

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