影／3匹馬偷溜出門逛大街 駕駛po網尋飼主才找到回家路

昨天早上8點多台南仁德區虎山橋上，有3匹迷你馬在路上「逛大街」，駕駛看見嚇一大跳，趕緊將畫面拍攝PO在臉書社團，詢問「誰家的馬跑出來了？」據了解，這三匹馬飼主是從事祭祀物品進口、批發的64歲楊姓男子，在民眾貼出文章後，飼主經過半小時的尋找，順利將馬兒帶回家安置。

據了解，出走的三匹馬兒分別為1公2母，名叫「傑克」、「雪碧」及「妞妞」，三匹馬生性聰穎，時常聚在一塊遊玩，更曉得如何撬開馬場大門，偶爾會趁著飼主不注意，就偷溜到飼主經營的倉庫玩耍。

原本飼主要幫三匹馬兒洗澡，就在準備洗刷工具時，馬兒們看準時機撬開馬場大門，又見倉庫大門沒關，心喜朝向馬路走去。從文華路二段雨中漫步到虎山橋，剛好有駕駛看見這情況嚇一大跳，也不敢開太快深怕撞傷，同時將畫面拍下來PO文到臉書社團「台南府城大小事」，詢問「誰家的馬跑出來」。底下有網友留言表示「真是馬路啊~~」還有人笑稱「3隻馬約定了要去尋找遠方的朋友及一段未了的愛情」。

飼主經過半小時的尋找，總算將這三匹馬兒找回，將牠們趕緊帶回家安置，並在臉書社團貼文回覆表示歉意。