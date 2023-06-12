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8旬失智婦徘徊合歡山區 警民合作助找到家人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

8旬老婦獨自在合歡山區徘徊，在警民合作下，才得知一同上山的兒女不忍吵醒在車上熟睡的老婦，便到小奇萊步道健行，幸好最後順利團圓。圖／新城警分局提供
8旬老婦獨自在合歡山區徘徊，在警民合作下，才得知一同上山的兒女不忍吵醒在車上熟睡的老婦，便到小奇萊步道健行，幸好最後順利團圓。圖／新城警分局提供
來自台南的8旬老婦獨自在海拔逾3000公尺合歡山區徘徊，員警上前詢問，卻因為重聽、口音難辨，雙方溝通困難。在遊覽車司機及商家用台語協助拼湊訊息，才得知一同上山的兒女不忍吵醒在車上熟睡的老婦，便自行到小奇萊步道健行，幸好最後順利團圓。

花蓮新城警分局指出，員警日前在支援杜鵑花季勤務時，接獲遊覽車司機報案，在松雪樓前大廣場發現1名失智老婦，員警趕赴現場見老婦被安置在附近的咖啡屋。

警方詢問老婦時，卻因她重聽且年邁口腔凹扁，講話漏風口音難辨，雙方對話如雞同鴨講，回答也答非所問，員警懷疑老婦患有失智症遭遺棄。原本要帶回派出所調查，正好在場的遊覽車司機與咖啡店員協助，用台語協助詢問，終於得到線索。

老婦說，她住在「保安火車站」的「仁德農會」附近，周遭有2個蹦康，經員警用Google地圖查看後確認老婦提供的訊息正確，便打電話到農會查詢，其中1名女辦事員問老婦是否是住在附近的「美枝阿嬸」，老婦在電話另一端聽到熟悉的聲音，激動得快哭出來。

經女辦事員聯繫老婦兒女，才得知他們連同老婦共10人，從台南開車前往合歡山登山，抵達時發現老婦仍在熟睡，因不忍叫母親醒來，其餘9人就去小奇萊步道健行。老婦醒來發現車內沒有人，於是打開車門外出尋找兒女，好在有好心人協助，免除她在高山受凍的危險。兒女接獲經員警通知後，趕緊衝回登山口，與母親團圓。

警方表示，老人家流落山區有可能無法及時找回家人，恐發生危險，民眾若帶長輩出門遠遊，一定要幫長者佩掛愛心手環，或在衣服繡上連絡電話，以免失聯。

失智症

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