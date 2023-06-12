男子2天亂打110共15次 屢勸不聽警方社維法送辦

示意圖。男子2天內無故撥打110報案電話15次，讓警方疲於奔命。 聯合報系資料照 高雄市小港區43歲盧姓男子這兩天無故撥打110報案電話共15次，讓警方疲於奔命並造成執勤困擾。經勸阻不聽，遭小港警方依違反社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁罰。

據了解，盧男於6月10日撥打110謊報糾紛，轄區小港警分局高松派出所警力到場後，盧男改口胸悶，經聯絡救護人員到場查看後無明顯異狀，員警為避免危害，將他請回派出所短暫休息。

但盧男同日前腳剛離開，又開始不斷撥打110電話，總共2天內打了15通，內容大多為請求警方協助、發生糾紛、發生命案、情緒不穩定等謊報案件，影響警方執勤。警方依違反社會秩序維護法第85條第1項第4款「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，移送高雄地方法院簡易庭裁罰。

小港警分局提醒，警察資源有限，不能讓少數人藉故騷擾，浪費社會資源，民眾撥打110電話並連續謊報案件，影響警方即時處理緊急事件，可能涉及相關刑事或行政責任，呼籲民眾勿以身試法。