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影／婦砸500萬退休金才知上當 釣出2車手僅追回不到十分之一
台中市六旬陳姓婦人已退休，近日加入詐騙集團成立的投資群組，一連被騙走500萬元，後來才驚覺遭詐騙，近日尋求警方協助，警方教導陳婦向歹徒佯稱欲再加碼投資150萬元，約出2名車手後，警方前往抓人，查扣近48萬元的犯罪所得，2名車手依詐欺等罪移送後，遭檢方聲押獲准。
台中市66歲陳姓婦人在月初時前往第四警分局南屯所報案，她稱日前在瀏覽臉書廣告時，自動連結加入一個投資股票的LINE群組，還下載投資股票的軟體，加入群組後受到不明人士的慫恿，投資虛擬貨幣，前後面交400萬元現金、匯款100萬元，全部都是退休金，後來因投資遲遲不見回收，才向警方報案。
警方查看陳婦手機內對話內容，確定是假投資真詐財的詐騙手法，隨後員警決定將計就計，要陳婦持續與詐騙集團聯繫，假裝加碼投資150萬元，要求面交交付款項，由該所員警陪同前往埋伏。
詐騙集團食髓知味，馬上答應陳女加碼投資，約在南屯區一家咖啡店面交，到了約定時間，果真有一名男子出現與陳婦交談，準備拿取陳女事先準備好的假款項，待交付完成後，員警便一擁而上逮捕林姓車手（21歲），另一組員警則於店外逮捕前來接應的陳姓車手（31歲），現場查扣智慧型手機2支、現金47.9萬元等相關證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署，檢方聲押獲准。
第四警分局長李建興呼籲，投資理財需警慎，應透過正常投資管道進行操作，切勿輕信社群網站廣告或其他資訊，以私訊方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢。
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