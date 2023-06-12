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引擎蓋傳哀嚎聲…警出動解救 驚見「超迷你」喵星人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區分駐所警員前天搶救受困在民眾轎車引擎蓋內的小黑貓。圖／第三警分局提供
台中市東區分駐所警員前天搶救受困在民眾轎車引擎蓋內的小黑貓。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局在前天巡經東區自由路時，發現有民眾在一輛轎車周邊圍觀，兩警前往查處，車主告知，上午出門前聽到引擎蓋有微弱貓叫聲，懷疑有貓受困，兩警以手套、手電筒等工具，救出一隻體格迷你的幼貓，帶回派出所後通知動保處安置。

第三警分局東區分駐所警員游騰元、王孟平，前日上午8時許，巡經東區自由路段時，見路旁有民眾圍著一部黑色轎車，兩警前往詢問，車主告知，稍早準備開車出門時，隱約聽到微弱貓叫聲，但找不著聲音來源，直到靠近自家汽車，才發現聲音竟是來自汽車的引擎蓋裡。

車主說，掀開引擎蓋查看，發現有一隻小黑貓被困在管線中，卻不知該從何下手營救小貓

員警得知後，先用手電筒確認小貓位置，發現徒手救援應該可行，借來手套小心翼翼地深入縫隙，輕柔的拉出小貓，小貓似有靈性，知道警方是來救牠脫困的，全程配合沒有任何抵抗。

小黑貓被救出後，飢腸轆轆喝著民眾準備的牛奶，不到幾分鐘即喝光，小黑貓吃飽喝足，還跑到警員腳邊磨蹭、撒嬌，似在感謝警員、民眾的熱心協助。

警方為避免小黑貓流落街頭，再度誤闖危險禁地，員警先將小貓帶回派出所，再通知動物保護防疫處協助安置，期待未來可以找到疼愛牠的主人。

警方提醒，有些動物為了安全感或取暖喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是小動物經常躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋等習慣，多一分注意或許就能拯救一個小生命。

台中市東區分駐所警員前天搶救受困在民眾轎車引擎蓋內的小黑貓。圖／第三警分局提供
台中市東區分駐所警員前天搶救受困在民眾轎車引擎蓋內的小黑貓。圖／第三警分局提供

小貓 車主

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