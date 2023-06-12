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迷途老人忘了回家路 南警一天助2婦人返家團聚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警二分局海安所警員李俊諺(左)、警員涂凱翔(右)，協助林姓婦人(中)返家團聚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安所警員李俊諺(左)、警員涂凱翔(右)，協助林姓婦人(中)返家團聚。記者黃宣翰／翻攝
對流雲系發展旺盛，各地天氣不穩定，台南市警二分局中正派出所員警昨天上午11點多接獲報案，先協助88歲杜姓迷途老婦人返家，隔一小時後海安派出所員警見77歲林姓婦人路邊獨自徘徊，主動上前關懷，順利幫助林姓老婦人返家。

警二分局中正派出所警員邱黃秉義、陳聰明昨上午11點多接獲民眾報案，在府前路上有迷失老人，到場後員警發現老婦人獨自徘徊於府前路道路邊，員警耐心詢問無法得知老婦人的身分資料，身上也沒有任何可辨識身分的名牌或證件。

經過員警細心比對查尋，老婦突然說出自己的名字，立刻利用警政系統交叉比對，查出杜姓婦人及家屬，杜姓老婦人高齡88歲，獨自步行至離家約500公尺外的府前路而迷途。

為顧及老婦人安全，避免發生危險，經確認她住處後，員警主動護送返家並攙扶進門休息，轉交由她兒子照顧，家屬萬分感謝員警熱心協助。

事隔1小時，海安所警員黃伯丞、李俊諺於中午12點巡邏時，於文賢路上發現老婦人獨自行走於路邊，員警察覺有異上前關懷，發現老婦人無法說出自己的住處，員警慢慢引導其回想，言談中透過關心詢問了解婦人姓名之後，細心查證係住在北區林姓婦人。

員警透過電腦查詢確認其身分，聯絡上婦人的家屬，原來77歲的林姓婦人中午從北區和緯路住處外出購買午餐，卻迷途至1公里外的文賢路，家人焦頭爛額找尋之際，聽聞員警尋獲，非常感謝員警即早發現，員警確認她住處後，主動護送其返家，婦人的家屬，看到家中的長輩安全返家，頻頻向員警表示感謝。

台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義(左)，協助助年邁杜姓迷途老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局中正派出所警員邱黃秉義(左)，協助助年邁杜姓迷途老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝

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