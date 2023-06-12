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台中婦要匯款20萬元醫藥費？ 警見「儲值」關鍵字抓詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬陳姓婦人上周到銀行匯款，佯稱是匯給友人的醫藥費，但其實中了詐騙集團陷阱，幸好行員與警員及時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市六旬陳姓婦人上周到銀行匯款，佯稱是匯給友人的醫藥費，但其實中了詐騙集團陷阱，幸好行員與警員及時阻詐。圖／第二警分局提供

台中市陳姓婦人在上周五前往銀行欲匯款20萬元，陳向行員表示是給友人代墊的醫藥費，行員發現帳戶所有人並非陳婦朋友姓名，通知警方到場，經檢視陳婦手機訊息，瞥見「儲值」二字，查覺陳婦已被詐騙集團鎖定，勸導陳婦不要匯款，避免血汗錢不保。

第二警分局育才所警員吳紀宏、林裕晨在9日上午，接獲轄內彰化銀行行員通報，60歲陳姓婦人欲匯款20萬元，但帳戶名稱與其宣稱要匯款給友人「醫藥費」的姓名不符，疑似遭詐，兩警前往現場查處。

陳婦向警解釋，她上個月開刀住院，由友人代付醫療費用，此次匯款就是要償還這筆款項。

員警接過陳婦手機查看，發現陳婦與友人LINE對話紀錄中出現「儲值」等字眼，且該名友人的暱稱顯示為「鼎盛官方客服」，顯不合常理。

面對員警的詢問，陳婦仍堅稱對方是她的朋友，取回手機，不願讓員警再作查看，眼看員警與行員紛紛勸阻匯款，陳婦轉而表示要提領現金，又改口稱要用來支付裝潢工程款，員警進一步提出裝潢的房子在哪裡、做了哪些施工項目等等問題，陳婦都答不上來。

員警研判陳婦是遇上了「假投資」詐騙，鍥而不捨地列舉許多案例給陳婦聽，在員警不厭其煩的勸說下，陳婦才卸下心防透露，其實是在上個月初時，透過網友接觸到鼎盛金融的投資平台，客服人員稱只要依照「老師」教學去「儲值」操作股票，就可以穩賺不賠，得到高獲利報酬。

員警聽完後，針對詐騙集團的話術一一拆解，陳婦這時才恍然大悟，也在員警的勸說下將對方封鎖，保住老本。

第二警分局表示，詐騙集團常利用各大網路社群與被害人攀談，若接到陌生訊息，邀請加入不明投資平台，十有八九都是詐騙。民眾投資應循合法管道，切勿聽信網友來路不明的小道消息，尤其標榜高獲利、穩賺不賠等更應提高警覺，多一分謹慎查證，少一點受騙可能，遇有可疑隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或向鄰近派出所請求協助，別讓自己的辛苦錢入了詐騙集團的金庫。

台中市六旬陳姓婦人上周到銀行匯款，佯稱是匯給友人的醫藥費，但其實中了詐騙集團陷阱，幸好行員與警員及時阻詐。圖／第二警分局提供
台中市六旬陳姓婦人上周到銀行匯款，佯稱是匯給友人的醫藥費，但其實中了詐騙集團陷阱，幸好行員與警員及時阻詐。圖／第二警分局提供

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