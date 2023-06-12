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七旬翁在家洗水塔 疑觸電身亡

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

台南市東區崇德18街，昨發生73歲老先生住家頂樓觸電，無生命跡象，消防人員出動雲梯車將傷者接駁下樓送醫急救。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區崇德18街，昨發生73歲老先生住家頂樓觸電，無生命跡象，消防人員出動雲梯車將傷者接駁下樓送醫急救。記者黃宣翰／翻攝
台南市七十三歲王姓老翁昨天上午在住處五樓樓頂清洗水塔，疑水塔感應浮球漏電導致觸電，當場趴在水塔上昏迷，老翁兒子目睹急報案求救，但因頂樓空間狹窄搶救困難，消防隊出動雲梯車花了近卅分鐘才將人救下，送醫不治。

台南市消防局昨上午十點五十七分接獲老翁兒子報案，指老翁在住處洗水塔時觸電倒地，消防局出動三個分隊多人趕往搶救，到場見老翁兒子正在為父親做人工呼吸，立即接手，因頂樓上方另搭建鐵皮遮雨，空間狹窄，無法進行搬運。

救護人員用擔架將老翁移到隔壁棟，再派雲梯車接運到一樓，由救護人員注射強心劑，裝上自動體外呼吸器，再由救護車送到台南市立醫院，老翁搶救到昨天中午十二點卅分宣告不治。

據了解，台南昨上午下大雨，事發時仍有些微雨勢；老翁兒子說，當時和父親在五樓樓頂洗水塔，父親突然倒在水塔上，他上前攙扶被電到連忙鬆手，第二次再碰觸父親，觸電感消失。後來摸水塔感應浮球，感覺漏電，懷疑父親是因碰觸浮球觸電。

檢察官昨天下午四點十分相驗遺體，但無法確定死因，指示警方找水電工查明是否漏電或有其他原因，擇期再相驗。

資深水電師表示，水塔所處環境較潮溼，民眾清洗前，一定要先將抽水馬達總開關關掉，水塔內的水漏掉，避免漏電遭電擊。台南市消防局說，若水塔漏電有人觸電倒地，先把總開關關掉再救人。

台南 救護車 檢察官

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