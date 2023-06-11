制伏持鋸行凶男！彰化基勇醫黃彥偉奮不顧身 事後冷汗直流

彰化基督教醫院急診室，今天清晨發生林姓男子持鋸闖入行凶，幸好主治醫師黃彥偉與急診護理師發現不對勁，立即通知駐衛警前來協助，黃彥偉還很勇猛地協助奪下鋸子，並將林男扭倒，與警衛合力將他制伏，並五花大綁約束在病床上，報請警方帶回處理。由於許有衣服隔著未受傷，也不願提告，警方詢後，將林男依社會秩序維護法裁處。

警方調查，40歲林姓男子與41歲的友人許姓男子，因裝設監視器及孩子管教問題發生口角，許還被打到右耳受傷，今天淩晨3點多，到彰化基督教醫院掛急診。但許男不罷甘休，直到清晨4時31分許，追到彰基急診室，劈頭就問許姓男子在那裡？發現他躺在七號病床，就快步走過去，先大聲斥問許，還朝許右臉揍了一拳。

當時急診暨重症部主治醫師黃彥偉與急診護理師發現不對勁，立即通知院內駐衛警前來。林男隨即從腰際拔出一把約45公分長的鋸子，朝許的肚子猛砍了一下，黃彥偉及警衛擁上將鋸刀奪下，黃彥偉還勇猛地將林扭倒，另外兩名警衛也趕到，協助將林男壓制在地，身旁醫護人員也合力，五花大綁將他約束在病床上，並通報彰化分局卦山派出所將他帶回處理。

這起事件幸好有醫師黃彥偉的機警與勇敢，才避免許男遭進一步傷害。黃彥偉是急診暨重症部的資深主治醫師，在彰基有20年的醫學處置經驗，他說，當時看到前來以探望友人的林姓男子，由於語氣不善，即感到不太對勁，除探詢一些問題爭取緩衝時間外，並請三位警衛在其後方警戒，當林亮出鋸子行凶時，第一時間馬上奪下鋸子，並且通報相關主管機關，才讓整體事件平安落幕。

黃彥偉說，林男當時掏出鋸子時，大家都嚇了一跳，不過因情況非常緊急，深怕周圍的人受到危險，也沒有想很多，即奮不顧身跟著警衛一起壓制，直到完全將他制伏，事後才發現自己冷汗直流，心有餘悸。

對於這事件 ，彰基院長陳穆寬對於醫護人員及警衛的表示讚賞，強調即便事件發生在深夜，大家體力最疲憊的時候，但因為他們的即時反應，相當有作為，讓患者及醫護人員都得到安全，值得肯定。