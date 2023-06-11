38歲機車騎士「不明原因」自撞電桿 魂斷玉長公路

台30線玉長公路今天發生一起車禍，38歲徐姓男子騎乘普通重型機車，從海岸公路往玉里鎮，於下午1時許行經19.4公里處時，不明原因自撞電線桿。警消獲報到場發現人沒有呼吸心跳，緊急送往玉里慈濟醫院急救，仍傷重不治，詳細事故原因尚待警方釐清。

警方初步調查，今天下午1時許徐男騎乘機車，沿台30線東往西方向行駛，快到安通溫泉區、19.4公里處，不知何故自撞電線桿。救護人員發現徐男頭戴安全帽，倒在路邊機車旁，口鼻有流出鮮血，失去生命跡象，給予緊急醫療處置後，由救護車送往玉里慈濟醫院救治，下午2時30分醫院宣告急救無效。

據了解，徐男來自北部，有適當駕照，酒測值抽血待驗；事故地點為山區道路，周邊沒有監視器，也無行車記錄器。玉里警分局表示，本件交通事故肇因尚需釐清，也呼籲民眾，駕駛交通工具時應注意路況，以便即時反應，如感到疲勞也應暫時休息，待體力充足再上路，保障自身及他人行車安全。