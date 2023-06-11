影／三峽某社區游泳池女住戶淋浴遭偷拍 惡狼竟是泳池救生員

新北市三峽區學勤路某社區游泳池1名代班救生員，6日晚間利用工作與職務之便，拿手機偷拍游完泳正在淋浴的一名年輕女住戶，被害人大聲呼叫未婚夫通知管理員報警；救生員坦承偷拍，被害人提出性騷擾申訴及妨害秘密罪告訴，警方依法受理。

26歲女住戶6日晚間9時40分，在社區內使用泳池邊淋浴間，發現有人從門的右上角縫隙拿手機偷拍，她隨即大喊並呼喚人在附近的未婚夫。未婚夫隨即請社區管理員協助報警。

涉嫌偷拍的30歲陳姓男子並未逃離，是游泳池的臨時代班救生員，他交出手機並連忙解釋已將影片刪除。被害人隨後到派出所提出性騷擾申訴、提告妨害秘密罪。

陳嫌坦承偷拍，警方查扣他持有的2支手機，初步檢視並未發現偷拍影片，手機交由偵查隊安排數位鑑識，警詢後依規定受理開立性騷擾申訴書供被害人留存，並通報婦幼警察隊，另依妨害秘密罪嫌移送地檢署偵辦。