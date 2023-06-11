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38歲騎士玉長公路自撞電線桿 命危送醫不治

中央社／ 花蓮縣11日電

來自北部38歲徐姓男子，今天騎乘普通重型機車從海岸公路取道玉長公路（台30線）往玉里鎮，行經19.4公里處，不明原因自撞電線桿，當場失去呼吸心跳，警消獲報將人送往玉里慈濟醫院急救仍不治。

玉里警分局初步調查，下午1時許徐男騎乘機車沿台30線東往西方向行駛，快到安通溫泉區於19.4公里處不明原因自撞電線桿，救護人員到達現場，發現徐男頭戴安全帽倒在路邊機車旁，徐男口鼻流出鮮血，但已失去呼吸、心跳。

救護人員給予緊急醫療處置後，由救護車送往玉里慈濟醫院救治，下午2時30分醫院宣告急救無效。

徐男有適當駕照，酒測值抽血待驗，由於事故地點為山區道路，周邊無監視器，也無行車記錄器，玉里分局表示，此件交通事故肇因尚須釐清，也呼籲民眾駕駛交通工具應注意路況，以便即時反應，如有感到疲勞也應暫時休息，待體力回復再上路，確保自身及他人行車安全。

北部38歲徐姓男子，今天騎乘普通重型機車從海岸公路取道玉長公路（台30線）往玉里鎮，行經19.4公里處，不明原因自撞電線桿，當場失去呼吸心跳。圖為玉長公路。聯合報系資料照／記者張柏東 攝影
北部38歲徐姓男子，今天騎乘普通重型機車從海岸公路取道玉長公路（台30線）往玉里鎮，行經19.4公里處，不明原因自撞電線桿，當場失去呼吸心跳。圖為玉長公路。聯合報系資料照／記者張柏東 攝影

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