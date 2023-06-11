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「低匯差」專騙越南同鄉 淡水警方逮捕幕後黑手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名越南籍女看護，輕信網友能用較低匯差幫她將錢匯回故鄉，被騙走5萬元，日前向淡水警分局報案。警方隔天查獲取款司機，再和司機合作到樹林、龜山地區逮捕1女、1男共2名涉嫌專騙同鄉的越南移工

黃姓女看護6日報案聲稱，日前在臉書認識同鄉男子，對方自稱有管道可以用較佳的匯率幫忙把台幣換匯到越南，黃女因此於5月26日將5萬餘元交給取款司機，但越南的家人遲遲沒收到匯款，驚覺上當。

黃女說，因為家境不好，去年獨自來台工作賺錢，辛辛苦苦存了半年積蓄約5萬元打算匯回越南，為了更好的匯率、省銀行手續費，結果被騙，非常心痛。

警方調閱監視器查車號，迅速找到向她取款的49歲賴姓司機，賴男供稱不知情、被人利用成為詐欺共犯。7日上午他又接到指令要到板橋地區向1名馮姓女移工取款25萬元。

員警一路尾隨賴姓司機到板橋取款，再到樹林區交款，這時有1名38歲陶性女移工鬼鬼祟祟上車取款，當場被逮捕。陶女坦承犯行並供出幕後黑手，警方再趕到桃園市龜山區萬壽路的某出租套房，拘提29歲武姓男移工。

警詢後包括台籍賴姓司機、越南籍移工陶女和武男，皆依詐欺罪嫌移送法辦。

警方循線至桃園龜山地區，拘提涉嫌專騙同鄉可用低匯差幫忙匯錢回故鄉的武姓男移工。記者林昭彰／翻攝
警方循線至桃園龜山地區，拘提涉嫌專騙同鄉可用低匯差幫忙匯錢回故鄉的武姓男移工。記者林昭彰／翻攝
警方在樹林地區逮捕協助以地下匯兌騙錢的越南籍38歲陶性女移工。記者林昭彰／翻攝
警方在樹林地區逮捕協助以地下匯兌騙錢的越南籍38歲陶性女移工。記者林昭彰／翻攝

越南 移工 詐欺

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