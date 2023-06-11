影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警
王姓男子昨晚駕駛BMW轎車行經台中市北區時，疑因酒駕不勝酒力，撞上騎機車王姓女子後逃逸，後方民眾目睹，有3人分騎機車追上，趁王男停等紅燈時阻止他逃逸，通知警方到場。警方發現王男酒精濃度超標，依公共危險罪送辦。
第二警分局昨天晚間6時許接獲報案，北區漢口路三段126號附近有車禍，員警趕抵現場，經查，王姓男子（43歲）駕駛BMW轎車沿北區漢口路往中清路方向行駛，撞上前方同向騎機車王姓女子（28歲），王男肇事後未停車，直接駛離現場。
後方賴男、游男、林男等3名民眾看到後，分騎3輛機車尾隨在後，在中清路、太原北路口攔阻王男。
員警獲報趕抵，肇事王男未受傷，酒精濃度每公升0.73毫克，王女無酒駕，左手、左膝、左腳踝擦挫傷，自行就醫。全案將王男依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，由交大事故組後續釐清。
警方呼籲，民眾聚餐飲酒多搭乘大眾交通工具，店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，勿存僥倖心理，確保行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言