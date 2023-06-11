影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警

王姓男子昨晚駕駛BMW轎車行經台中市北區時，疑因酒駕不勝酒力，撞上騎機車王姓女子後逃逸，後方民眾目睹，有3人分騎機車追上，趁王男停等紅燈時阻止他逃逸，通知警方到場。警方發現王男酒精濃度超標，依公共危險罪送辦。

第二警分局昨天晚間6時許接獲報案，北區漢口路三段126號附近有車禍，員警趕抵現場，經查，王姓男子（43歲）駕駛BMW轎車沿北區漢口路往中清路方向行駛，撞上前方同向騎機車王姓女子（28歲），王男肇事後未停車，直接駛離現場。

後方賴男、游男、林男等3名民眾看到後，分騎3輛機車尾隨在後，在中清路、太原北路口攔阻王男。

員警獲報趕抵，肇事王男未受傷，酒精濃度每公升0.73毫克，王女無酒駕，左手、左膝、左腳踝擦挫傷，自行就醫。全案將王男依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，由交大事故組後續釐清。

警方呼籲，民眾聚餐飲酒多搭乘大眾交通工具，店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，勿存僥倖心理，確保行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康