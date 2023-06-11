快訊

抵北京受困機場…傳梅西反問「台灣不是中國？」大陸海關無語

MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

北一女「最棒畢典致詞」逼哭媽媽們 校友捐款只求與已逝同窗留名永存

影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

王姓男子昨晚駕駛BMW轎車行經台中市北區時，疑因酒駕不勝酒力，撞上騎機車王姓女子後逃逸，後方民眾目睹，有3人分騎機車追上，趁王男停等紅燈時阻止他逃逸，通知警方到場。警方發現王男酒精濃度超標，依公共危險罪送辦。

第二警分局昨天晚間6時許接獲報案，北區漢口路三段126號附近有車禍，員警趕抵現場，經查，王姓男子（43歲）駕駛BMW轎車沿北區漢口路往中清路方向行駛，撞上前方同向騎機車王姓女子（28歲），王男肇事後未停車，直接駛離現場。

後方賴男、游男、林男等3名民眾看到後，分騎3輛機車尾隨在後，在中清路、太原北路口攔阻王男。

員警獲報趕抵，肇事王男未受傷，酒精濃度每公升0.73毫克，王女無酒駕，左手、左膝、左腳踝擦挫傷，自行就醫。全案將王男依公共危險罪移送台中地檢署偵辦，由交大事故組後續釐清。

警方呼籲，民眾聚餐飲酒多搭乘大眾交通工具，店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，勿存僥倖心理，確保行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市王姓男子昨天開車行經北區時，撞上騎機車的王姓女子後逃逸，後方有3名熱心騎士協助攔車報警。圖／讀者提供
台中市王姓男子昨天開車行經北區時，撞上騎機車的王姓女子後逃逸，後方有3名熱心騎士協助攔車報警。圖／讀者提供
台中市王姓男子昨天開車行經北區時，撞上騎機車的王姓女子後逃逸，後方有3名熱心騎士協助攔車報警。圖／讀者提供
台中市王姓男子昨天開車行經北區時，撞上騎機車的王姓女子後逃逸，後方有3名熱心騎士協助攔車報警。圖／讀者提供

酒駕 酒精 BMW 台中市 車禍

延伸閱讀

台中午後大雷雨 北區民宅大樹應聲倒塌砸中2車

北市府客委會專員涉酒駕 懲戒法院判降1級改敘

高雄警員追逃逸酒駕 遭小黃撞倒右手骨折駕駛吞10張罰單

BMW酒駕男高速逆向撞死老婦今起訴 士檢列首件國民法官參審案

相關新聞

5車追撞！國道一號大雅段車禍釀2傷 國道塞爆「車速不到10公里」

國道一號台中大雅段今天下午發生5車追撞車禍，2人受傷，國道員警趕到現場處理，現在已排除障礙，恢復交通，附近國道路段交通一...

鹹粥店槍案凶嫌落網 他指是這原因才氣憤開槍

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，警方凌晨在新北市林口區某宮廟查獲周男，雖潘女胞妹指周男曾追求潘女不成，...

新北某國中師爆性騷「疑吃案」教育局證實：最高罰15萬

性騷擾事件連環爆。新北市板橋區某國中7年級女班長，疑似遭該校生教組謝姓組長言語性騷擾，卻被教務處吃案。新北教育局說，經查...

影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警

王姓男子昨晚駕駛BMW轎車行經台中市北區時，疑因酒駕不勝酒力，撞上騎機車王姓女子後逃逸，後方民眾目睹，有3人分騎機車追上...

汐止警深夜埋伏逮通緝犯 居民誤以為聚眾鬥毆

新北市汐止警分局社后派出所警員昨深夜11時許巡邏時，見梁姓男毒品通緝犯返家探視家人，礙於該處易造成梁男脫逃，不利逮補，也...

桃機貨運區辦公室冒濃煙 幸無人員設備受損傷

桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火，無人員設備受損傷也未影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦