桃機貨運區辦公室冒濃煙 幸無人員設備受損傷

桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火，無人員設備受損傷也未影響機場營運，詳細起火原因有待調查。

桃園國際機場公司下午發布說明稿表示，桃園機場貨運區華儲公司，上午11時20分於其貨運站承攬業者大樓-台灣商井物流辦公室冒出濃煙，公司值班保全隨即通報桃園市政府消防局，桃機公司消防大隊接獲救災救護指揮中心通報，立即通知機場營運控制中心，派遣機場消防大隊協助救災。

桃機公司指出，機場消防大隊出動4車、8名消防人員，桃園市政府消防局也出動9輛消防車、2輛救護車及29名消防人員前往協助，在抵達確認辦公室冒濃煙後破門進入，現場已無明火，隨後進行排煙處置，消防大隊於12時9分回報無復燃現象後歸隊。

桃機公司說，事件未造成人員受傷，桃機也無設施設備受損，未影響機場營運。呼籲各駐站廠商注意用電安全，包括電線不綑綁、插頭不潮濕污損、電源線勿壓在重物下方或易遭踩踏處等，後續將發文提醒各單位，共同維護公共安全。

華儲公司值勤人員表示，台灣商井物流公司今天無人上班，至於財物損失及起火原因，後續有待桃園市政府消防局調查。