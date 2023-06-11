快訊

抵北京受困機場…傳梅西反問「台灣不是中國？」大陸海關無語

MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

北一女「最棒畢典致詞」逼哭媽媽們 校友捐款只求與已逝同窗留名永存

桃機貨運區辦公室冒濃煙 幸無人員設備受損傷

中央社／ 桃園機場11日電

桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火，無人員設備受損傷也未影響機場營運，詳細起火原因有待調查。

桃園國際機場公司下午發布說明稿表示，桃園機場貨運區華儲公司，上午11時20分於其貨運站承攬業者大樓-台灣商井物流辦公室冒出濃煙，公司值班保全隨即通報桃園市政府消防局，桃機公司消防大隊接獲救災救護指揮中心通報，立即通知機場營運控制中心，派遣機場消防大隊協助救災。

桃機公司指出，機場消防大隊出動4車、8名消防人員，桃園市政府消防局也出動9輛消防車、2輛救護車及29名消防人員前往協助，在抵達確認辦公室冒濃煙後破門進入，現場已無明火，隨後進行排煙處置，消防大隊於12時9分回報無復燃現象後歸隊。

桃機公司說，事件未造成人員受傷，桃機也無設施設備受損，未影響機場營運。呼籲各駐站廠商注意用電安全，包括電線不綑綁、插頭不潮濕污損、電源線勿壓在重物下方或易遭踩踏處等，後續將發文提醒各單位，共同維護公共安全。

華儲公司值勤人員表示，台灣商井物流公司今天無人上班，至於財物損失及起火原因，後續有待桃園市政府消防局調查。

桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火。圖／桃機公司提供
桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火。圖／桃機公司提供

桃園機場 桃機

延伸閱讀

國三生這一招濃煙關門 苗栗火災自救也救媽媽、妹妹

足球／囧！梅西帶錯護照 一度受困北京機場

桃機管制區內地勤3車連環撞 駕駛煞車不及肇禍幸無人傷

影／桃機50名服務楷模出爐 董座感謝提昇機場服務品質

相關新聞

5車追撞！國道一號大雅段車禍釀2傷 國道塞爆「車速不到10公里」

國道一號台中大雅段今天下午發生5車追撞車禍，2人受傷，國道員警趕到現場處理，現在已排除障礙，恢復交通，附近國道路段交通一...

鹹粥店槍案凶嫌落網 他指是這原因才氣憤開槍

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，警方凌晨在新北市林口區某宮廟查獲周男，雖潘女胞妹指周男曾追求潘女不成，...

北投鹹粥店槍案凶手疑未吐實 檢方下午聲請羈押禁見

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘，昨午在店內遭周姓男子槍殺身亡，警方歷經12小時追查，在新北市林口區一處宮廟內查獲周男...

影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警

王姓男子昨晚駕駛BMW轎車行經台中市北區時，疑因酒駕不勝酒力，撞上騎機車王姓女子後逃逸，後方民眾目睹，有3人分騎機車追上...

汐止警深夜埋伏逮通緝犯 居民誤以為聚眾鬥毆

新北市汐止警分局社后派出所警員昨深夜11時許巡邏時，見梁姓男毒品通緝犯返家探視家人，礙於該處易造成梁男脫逃，不利逮補，也...

桃機貨運區辦公室冒濃煙 幸無人員設備受損傷

桃機貨運區華儲公司貨運站的台灣商井物流辦公室，今天上午冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場進入已無明火，無人員設備受損傷也未影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦