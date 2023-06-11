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懷疑鄰居「嘲笑她」…台中女疑情緒難解 狂丟物品下樓抗議

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區一名女子今天中午疑似不滿樓下民眾談笑聲中，懷疑在嘲笑她，憤而從樓上丟物品到道路上發洩，員警到場制止，消防局派救護車將她強制送醫，目擊者在臉書PO文提醒大家注意，有網友問是否有丟現金，經清查，她丟物品包括泡麵和畚箕。

大雅警分局今天中午1點35分接到報案，有人從大雅區民興街的樓上丟物品到道路，恐傷到路人，員警到場發現，一名47歲女子從樓上丟物品到道路，她說樓下好像有人在嘲笑自己，她很生氣，丟物品抗議。

台中市消防局派救護車到場，將女子強制送醫，無人被丟中物品受傷；有人目擊，在大雅臉書社群PO網提醒大家注意安全說「有人從樓上一直丟東西下來」，警方調查，女子丟的物品有泡麵和畚箕等物品。

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