女子砂婆礑溪跳水疑滑倒溺水 送醫急救恢復呼吸心跳

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪今天發生溺水意外，陳姓女子疑似在跳水時不慎滑倒落水，撞到溪底石頭而失去意識，被現場其他人救起後緊急施以心肺復甦術（CPR），好在由救護車救治後，恢復生命跡象，送往醫院急救。

花蓮縣消防局表示，今早近11時接獲報案，秀林鄉水源村水源地有人溺水，人已經被附近遊客拉上岸，消防局派遣2車4人前往現場救援，到達現場後發現是一名40多歲陳姓女子，疑似跳水時不慎掉落水中，撞擊水中異物失去生命跡象，現場民眾立即CPR，救護員接手，已恢復呼吸心跳，送往慈濟醫院急救。

警消呼籲，午後山區容易下大雨，在溪流戲水應避免逗留發生危險，另水源地有很多攔沙壩，水域深度深淺不一，可能暗藏石塊及漩渦，溪水旁也有很多青苔濕滑，民眾戲水一定要注意自身安全，做好相關防備措施。