不只打火還會打歌！全台唯一勇消樂團快閃 連唱8首嗨翻

被消防耽誤的音樂人？桃園市消防局大有分隊6名隊員，一次偶然得知彼此學過不同樂器，決定組成全消防樂團「汃灰狼（打火人）」，至今已成軍近3年。昨下午「汃灰狼」於桃園火車站前快閃開唱，僅30分鐘就將現場氣氛炒到最高點，底下民眾尖叫聲四起，同時透露當年團名由來，用音樂展現消防救災勇往直前的熱血。

大有分隊「汃灰狼（打火人）」於2020年10月成團，由主唱劉家帆、團長暨吉他手徐鵬翔、吉他手韓嘉峰、Bass手王羽萱、鼓手蔡志偉、Keyboard手白明倫組成，6個人平時利用勤餘時間、休假時練歌，不僅登台演出、在婚禮表演、還曾拍過MV。

主唱劉家帆表示，2、3年前剛從新北市調到大有分隊，團長徐鵬翔則從特搜大隊調到大有分隊，在聊天過程中意外發現大家都喜歡音樂，剛好鼓手蔡志偉以前就擅長打鼓，3個人索性決定組團，而身為消防員的他們決定團名時「已經有個滅火器這麼紅了，總不可能叫消防栓吧！」突然靈機一動想到消防員的台語唸作「汃灰狼」，因此有了這麼特別的團名。

而汃灰狼昨下午3點在桃園火車站前遠東百貨門口快閃開唱，原本上週末就要演出的他們，因天公不作美臨時改期，延至昨天表演，儘管Bass手王羽萱時間無法配合缺席，精彩表現仍炒熱現場氣氛，汃灰狼一共準備7首歌，短短30分鐘唱好唱滿，主唱劉家帆聲音渾厚高亢，民眾聽得如癡如醉，另外被封為「大有林宥嘉」的吉他手韓嘉峰，也改拿麥克風為女友獻上情歌，相當浪漫。

最後現場觀眾大喊安可，汃灰狼大方獻唱最後一首歌，獲得滿堂喝采，熱血快閃順利落幕；而活動中汃灰狼也準備有獎徵答，送出2份未對外販售的桃園消防猛男月曆，誠意十足，同時透露明年將開拍第二本月曆，主角正是鼓手蔡志偉，大家敬請期待。