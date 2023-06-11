花蓮秀林水源地 女疑跳水時滑落深潭撞溪底石頭險溺
花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪上午有陳姓女子玩水，疑跳水時不慎滑倒跌落深潭，撞到溪底石頭失去意識，在場民眾救起後施以CPR，警消獲報到場接手，並送往醫院急救後恢復呼吸心跳。
花蓮縣消防局表示，今天上午約11時接獲民眾報案，秀林鄉水源村砂婆礑溪有人溺水，人已經被現場其他民眾拉上岸；消防局隨即派遣2車4人前往救援，到達現場後，發現為年約40歲陳姓女子，疑跳水時不慎滑倒，墜落深潭中，撞擊到溪底大石頭失去生命跡象。
現場民眾發現立即從水中拉起並施以CPR（心肺復甦術），救護人員接手後持續急救，緊急送花蓮慈濟醫院救治。
消防局呼籲民眾，勿從事不當戲水活動，以防範溺水意外發生，縣內山區部分野溪水域，午後山區常發生雷陣雨，可能引發下游溪水暴漲，易陷走避不及的危險，民眾戲水一定要慎選場域，做好相關防備措施。
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