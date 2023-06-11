快訊

花蓮女子跳水撞溪底石頭失去意識 遊客救起CPR送醫急救

明年寒假長達27天「親子作息同步」 但開學當周要補課1天

花蓮秀林水源地 女疑跳水時滑落深潭撞溪底石頭險溺

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪上午有陳姓女子玩水，疑跳水時不慎滑倒跌落深潭，撞到溪底石頭失去意識，在場民眾救起後施以CPR，警消獲報到場接手，並送往醫院急救後恢復呼吸心跳。

花蓮縣消防局表示，今天上午約11時接獲民眾報案，秀林鄉水源村砂婆礑溪有人溺水，人已經被現場其他民眾拉上岸；消防局隨即派遣2車4人前往救援，到達現場後，發現為年約40歲陳姓女子，疑跳水時不慎滑倒，墜落深潭中，撞擊到溪底大石頭失去生命跡象。

現場民眾發現立即從水中拉起並施以CPR（心肺復甦術），救護人員接手後持續急救，緊急送花蓮慈濟醫院救治。

消防局呼籲民眾，勿從事不當戲水活動，以防範溺水意外發生，縣內山區部分野溪水域，午後山區常發生雷陣雨，可能引發下游溪水暴漲，易陷走避不及的危險，民眾戲水一定要慎選場域，做好相關防備措施。

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪上午有陳姓女子玩水，疑跳水時不慎滑倒跌落深潭，撞到溪底石頭失去意識。圖為秀林鄉砂婆礑溪。圖／報系資料照片
花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪上午有陳姓女子玩水，疑跳水時不慎滑倒跌落深潭，撞到溪底石頭失去意識。圖為秀林鄉砂婆礑溪。圖／報系資料照片

花蓮 溺水 CPR

延伸閱讀

花蓮市長魏嘉彥訪日本釧路市 盼促成年底兩地直航

2移工趁夜下水抓魚1溺水 今中午尋獲遺體

減輕弱勢家庭負擔 花蓮擬補助嬰兒口服輪狀病毒疫苗

花蓮部落大學辦銀髮體適能班 71人取得基礎證照

相關新聞

鹹粥店槍案凶嫌落網 他指是這原因才氣憤開槍

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，警方凌晨在新北市林口區某宮廟查獲周男，雖潘女胞妹指周男曾追求潘女不成，...

女子砂婆礑溪跳水疑滑倒溺水 送醫急救恢復呼吸心跳

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪今天發生溺水意外，陳姓女子疑似在跳水時不慎滑倒落水，撞到溪底石頭而失去意識，被現場其他人救起後緊...

花蓮秀林水源地 女疑跳水時滑落深潭撞溪底石頭險溺

花蓮秀林鄉水源地砂婆礑溪上午有陳姓女子玩水，疑跳水時不慎滑倒跌落深潭，撞到溪底石頭失去意識，在場民眾救起後施以CPR，警...

不只打火還會打歌！全台唯一勇消樂團快閃 連唱8首嗨翻

被消防耽誤的音樂人？桃園市消防局大有分隊6名隊員，一次偶然得知彼此學過不同樂器，決定組成全消防樂團「汃灰狼（打火人）」，...

台南這處逆向騎車變多了 永康警分局將加強執法

南市永康警分局5月1日起，配合警政署全國大執法，在中華路兵仔市場、永康國小等7處加強交通執法，期間共取締2150件違規。...

8旬翁投資美金期貨被騙50萬元 詐團威脅找黑道要他押房

假投資詐騙猖獗，一名老翁被騙投資美金期貨損失50萬元，還遭詐騙集團要求抵押房屋貸款及威脅找黑道。刑事局統計假投資，上月5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦