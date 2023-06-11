台南這處逆向騎車變多了 永康警分局將加強執法

南市永康警分局5月1日起，配合警政署全國大執法，在中華路兵仔市場、永康國小等7處加強交通執法，期間共取締2150件違規。不過中山南路尚青黃昏市場年初設置交通分隔桿，禁止汽機車跨越雙黃線，但見機車逆向行駛等交通違規情形日趨增加。6月7日開始，警分局在市場北側、南側進行交通執法。

永康警分局交通組長葉敏旭表示，針對7處加強交通執法期間，共取締2150件違規。其中機車騎上人行道與停放在道上占多數。特別是中華路，因該地為上下班通勤必經之路，據統計行經此地每天就超過10萬輛車次，再加上兵仔市場是當地民眾都會前往採買的地方，更是交通熱點，所以警分局也加強交通執法。

經過一個多月的加強執法，7處路段雖不見交通事故，但中山南路尚青黃昏市場卻是危機重重。因年初該地設置交通分隔桿，阻絕汽機車跨越雙黃線，不過近來警方發現違規行為增加，民眾原本該從195巷右轉兩段式轉彎才能到市場；現在直接騎到對面豆漿店，再逆向到市場。

葉敏旭說，針對中山南路路段，6月7日開始將會請大灣、復興派出所，分別在市場北側、南側加強交通執法，後續也會請交通局等機關，一起針對該地的交通問題進行討論改善。