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日旅客搭公車掉手機 警用「Google翻譯」10分鐘助尋回

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日籍旅客真田小姐日前帶女兒一同來台灣自助旅行，搭公車時不慎遺落手機在公車上，當下十分緊張，人生地不熟不知如何是好，焦急之餘經過派出所，想起朋友曾說過台灣的警察十分熱心助人，抱著姑且一試的心情詢問，警方獲悉聯絡客運公司，10分鐘內就幫忙找回手機，真田小姐感激不已。

中正第二分局南昌路派出所日前獲報，日籍旅客真田小姐稱帶著女兒來台旅遊7天，預計至中正紀念堂參觀，途中搭公車，惟下車後發現手機掉在公車上，著急不知如何是好。

值勤警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等，隨後致電給真田小姐剛剛搭公車的客運公司。

沒想到不消10分鐘，客運公司回電表示在公車上找到真田小姐遺落的手機，通知可以去總站領取，李員遂招計程車讓她們搭車領手機，真田小姐十分感謝，頻頻大讚台灣警察的效率。

中正第二分局表示，若民眾掉落物品或遺忘東西在公車或計程車上需調閱路口監視錄影系統找尋，均可至各派出所尋求員警協助，警察機關會全力協助民眾找回遺失物，保障民眾財產安全。

警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等。記者翁至成／翻攝
警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等。記者翁至成／翻攝
日籍旅客真田小姐日前帶女兒一同來台灣自助旅行，不慎遺落手機在公車上，焦急向派出所求助，意外的10分鐘內就找到手機。記者翁至成／翻攝
日籍旅客真田小姐日前帶女兒一同來台灣自助旅行，不慎遺落手機在公車上，焦急向派出所求助，意外的10分鐘內就找到手機。記者翁至成／翻攝
警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等。記者翁至成／翻攝
警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等。記者翁至成／翻攝

公車 警察 計程車

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