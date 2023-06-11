日旅客搭公車掉手機 警用「Google翻譯」10分鐘助尋回

日籍旅客真田小姐日前帶女兒一同來台灣自助旅行，搭公車時不慎遺落手機在公車上，當下十分緊張，人生地不熟不知如何是好，焦急之餘經過派出所，想起朋友曾說過台灣的警察十分熱心助人，抱著姑且一試的心情詢問，警方獲悉聯絡客運公司，10分鐘內就幫忙找回手機，真田小姐感激不已。

中正第二分局南昌路派出所日前獲報，日籍旅客真田小姐稱帶著女兒來台旅遊7天，預計至中正紀念堂參觀，途中搭公車，惟下車後發現手機掉在公車上，著急不知如何是好。

值勤警員李侑政雖不會講日語，但靈機一動用Google翻譯跟真田小姐對話，詢問手機特徵、品牌、顏色等，隨後致電給真田小姐剛剛搭公車的客運公司。

沒想到不消10分鐘，客運公司回電表示在公車上找到真田小姐遺落的手機，通知可以去總站領取，李員遂招計程車讓她們搭車領手機，真田小姐十分感謝，頻頻大讚台灣警察的效率。