2移工趁夜下水抓魚1溺水 今中午尋獲遺體
台南市南區與高雄市茄萣區交界的南萣橋北側，昨晚間7點傳出溺水意外。26歲越南籍陳姓移工及23歲越南籍梅姓移工，夜間下水到二仁溪抓魚。梅意外落水，消防局第七大隊會同高雄消防人員隊從昨天晚上8點多到今早出動救生艇搜救，中午12點18分在南萣橋水域找到溺水的梅男，已氣絕身亡。
事發起因，陳男與梅男相約到二仁溪想下水一起抓魚，不料梅男突然落水、一直呼救。陳要伸手拉他一把卻搶救失敗，只看他愈漂愈遠，最後消失在二仁溪與三爺宮溪交叉點。
消防人員表示，昨晚19點12分接獲報案，立即派灣裡、特小等分隊，與通知高雄消防人員一同前往搜救。先將因呼救而身體虛弱的陳送醫，同時駕駛救生艇搜救溺水的梅男，直到昨晚22點，因為天色不佳，決定暫停搜尋。
今天早上8點多，南市消防局第七分隊再和高雄消防人員繼續搜救，直到中午12點18分，有民眾在橋上發現南萣橋南岸往西大約10公尺的水面發現梅，消防人員尋獲但已經氣絕身亡，目前交由市警第六分局報請檢察官相驗。
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