廟會乩童退駕法器打到人引爆衝突 網指責：面對神明他們不會慚愧嗎

屏東長治昨晚10點左右發生廟會遶境衝突，29歲許姓乩童手持法器，退駕時不慎碰到一旁21歲曾姓男子，雙方陣頭發生口角衝突，現場大亂鬥，警方獲報派遣快打部隊到場維持秩序，將許男、曾男帶回詢問，依違反社會秩序維護法偵辦，另廟方活動超過許可時間，則依道路交通處罰條例舉發開罰。

長治鄉某宮廟昨晚舉辦遶境活動，29歲許姓乩童晚上10點左右退駕時，手中法器不慎揮到一旁21歲曾姓男子，2方陣營發生推擠拉扯，有人叫囂、起鬨，也有人幫忙勸架，現場亂成一團，遭民眾拍下發上臉書社團，網友留言指責，「面對他們信仰的神明，他們不會慚愧嗎？」、「叫你們來扛轎不是來打架！」，也有人諷刺說，「屏東盃格鬥賽」、「猴子大亂鬥」。

警方獲報派遣12名警員前往現場壓制，將許、曾2名男子架開帶回，雙方互不提告，詢後依違反社會秩序維護法開罰，處一萬八千元以下罰鍰，另該廟會遶境活動超過許可時間，直至晚上11點仍未結束，依道路交通處罰條例第82條第1項第9款舉發。