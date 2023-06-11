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高雄男徘徊提款機前重複操作 警疑他是車手結局超展開
孫姓男子在高雄市三民區一家銀行提款機前重複操作數分鐘，還不時東張西望，巡邏警網懷疑他是車手，孫當下急解釋他沒做壞事，因將15萬分批存又無法入戶頭才重複操作，警方通知銀行查詢，得知原來是孫的存摺已滿，無法再交易，讓他鬆了一口氣。
三民二警分局陽明所長洪福臨、警員羅天蔚，8日晚上6時許執行巡邏勤務，巡經澄清路一家銀行時，發現孫姓男子（68歲）手持存摺，站在提款機前操作數分鐘，見到警方神情緊張地東張西望，懷疑他是車手，趨前盤查。
警方見孫男子存摺裡有多筆剛匯入的款項，懷疑男子是詐欺提領車手或從事非法洗錢活動，孫當下著急解釋，指自己沒做壞事，但不知道為何ATM一直無法將其積蓄存入銀行帳戶中，才頓時不知所措。
警方比對孫的身分與帳戶，確定是同一人，隨即聯繫銀行客服部門，說明孫男遇到的問題，經銀行客服核對孫的銀行帳戶相關資訊，發現原來存簿已滿，無法再進行記錄交易，孫的15萬元現金皆已入帳，只需待隔日銀行上班時更換存簿即可。
孫聽到銀行客服的回覆後，當場安心地鬆了一口氣，感謝警方幫他解圍。
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