礁溪救護案件全縣第3高 救護量能不足研議增設四城據點

宜蘭礁溪鄉的緊急救護案件數量僅次於宜蘭市及羅東鎮，全縣第三高，但礁溪鄉南北的兩個消防分隊距離超過8公里，擔心延誤礁溪偏遠地區救護時效。縣議員林聰池爭取在中間的四城派出所增設一處救護據點，縣消防局與警察局初步都已同意配合，研議細節中。

礁溪消防分隊位於礁溪市區的北端，幾乎快靠近頭城鎮，林聰池表示，礁溪平均每月的緊急救護案件高達270多件，僅次於羅東鎮和宜蘭市，居宜蘭縣排名第三高，目前僅有的兩輛救護車都位在礁溪消防分隊，對於礁溪鄉龍潭、吳沙、匏崙、二結、光武、玉光、白鵝村位於宜蘭市和礁溪市區的中間村落，若遇到緊急狀況，需花費較多時間才能獲得救援，即便由宜蘭分隊出動救護車也有緩不濟急問題，可見礁溪鄉救護量能不夠。

林聰池強調，把握黃金救援時間是救護最重要的目標，建議在四城派出所安排救護車及醫療人員，除了支援礁溪地區南北向的緊急救護外，同時也能擴大東西向的救護量能，在四城增加救護車算是短期目標，未來會朝增設消防分隊的方向努力，嘉惠更多民眾。