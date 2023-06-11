鹹粥店槍案凶嫌落網 他指是這原因才氣憤開槍

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，警方凌晨在新北市林口區某宮廟查獲周男，雖潘女胞妹指周男曾追求潘女不成，但周男否認情殺，稱犯罪動機只因「老闆娘對我態度不好」。

警方調查，51歲周男昨午騎乘機車前往鹹粥店，對43歲潘女開1槍後逃逸，潘女左胸中彈倒地送醫不治，周男則逃往士林區社子島棄車，徒步到三重區一處公園丟棄槍彈，一度到客運站準備搭車前往雲林縣，打消念頭搭乘計程車逃往新北市林口區，徒步走往林口火力發電廠，深夜在發電廠旁的土地公廟休息，今凌晨2時20分被員警查獲。

周男供稱，槍彈是已故友人寄放，因日前到鹹粥店用餐，「老闆娘對我態度不好」，他心生不滿，昨再次到店內理論，潘女仍態度不佳，他一時氣憤，「本來想嚇她，沒想到出人命」。

他犯後邊逃邊丟車、丟槍，原本想到小時候曾生活過的雲林土庫走走，但三重的客運站剛好沒有前往雲林的車，搭乘計程車要到林口的客運站，司機又載錯路，他在林口下車後迷失方向，最後累了只好找地方休息。

警方查獲周男後，循線在新北市三重區一處公園查獲改造手槍1把、子彈3枚；由於周男與潘女是舊識，潘女胞妹昨指周男曾追求潘女不成，針對犯案動機，警方仍對周男說法持保留態度，持續釐清。