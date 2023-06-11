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蘆洲拉麵店日籍老闆對女店員太凶 對面酒客看不下去大打出手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲廟口夜市1家拉麵店的日籍老闆，昨晚疑因責罵女店員引起對面小吃攤酒客不爽，雙方爭執後打架，老闆衝回店內拿出板凳揮擊，引發其他酒客不滿圍毆他。警方到場後，將最初起衝突的2人依違反社維法移送裁罰，各處1萬8千元以下罰鍰。

據了解，巷內這家拉麵店的31歲老闆松下，昨天7時許大聲斥責女店員，引起58歲酒客鍾姓男子不滿，雙方在路上大吵。原本小吃店另有七、八人衝出來攔阻規勸，沒想到松下卻跑回店裡拿出板凳朝向鐘男揮擊，引發眾怒變成多人圍毆松下，女店員急到跪地求情。

員警獲報有人打架，趕抵時衝突已經結束，雙方沒有受傷，均聲稱誤會、互不提出告訴，警方最後仍依違反社會秩序維護法第87條互相鬥毆，將松下與鐘男移送簡易法庭裁罰，各處1萬8千元以下罰鍰。

拉麵店日籍老闆與對面小吃店酒客發生衝突，女店員急到跪地求情。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人
拉麵店日籍老闆與對面小吃店酒客發生衝突，女店員急到跪地求情。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人
拉麵店日籍老闆與對面小吃店酒客發生衝突，跑回店裡拿板凳揮擊，原本勸架的人被激怒，變成圍毆他。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人
拉麵店日籍老闆與對面小吃店酒客發生衝突，跑回店裡拿板凳揮擊，原本勸架的人被激怒，變成圍毆他。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人
拉麵店日籍老闆（右）與對面小吃店酒客發生衝突，跑回店裡拿板凳揮擊，原本勸架的人被激怒，變成圍毆他。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人
拉麵店日籍老闆（右）與對面小吃店酒客發生衝突，跑回店裡拿板凳揮擊，原本勸架的人被激怒，變成圍毆他。圖／翻攝臉書社團我是蘆洲人

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