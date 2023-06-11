蘆洲拉麵店日籍老闆對女店員太凶 對面酒客看不下去大打出手
新北市蘆洲廟口夜市1家拉麵店的日籍老闆，昨晚疑因責罵女店員引起對面小吃攤酒客不爽，雙方爭執後打架，老闆衝回店內拿出板凳揮擊，引發其他酒客不滿圍毆他。警方到場後，將最初起衝突的2人依違反社維法移送裁罰，各處1萬8千元以下罰鍰。
據了解，巷內這家拉麵店的31歲老闆松下，昨天7時許大聲斥責女店員，引起58歲酒客鍾姓男子不滿，雙方在路上大吵。原本小吃店另有七、八人衝出來攔阻規勸，沒想到松下卻跑回店裡拿出板凳朝向鐘男揮擊，引發眾怒變成多人圍毆松下，女店員急到跪地求情。
員警獲報有人打架，趕抵時衝突已經結束，雙方沒有受傷，均聲稱誤會、互不提出告訴，警方最後仍依違反社會秩序維護法第87條互相鬥毆，將松下與鐘男移送簡易法庭裁罰，各處1萬8千元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言