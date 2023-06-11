國三生這一招濃煙關門 苗栗火災自救也救媽媽、妹妹

苗栗縣頭份市今天清晨一棟4樓透天1樓起火，現場濃煙密佈，受困2樓的國中3年級學生臨危不亂，關了3道門擋煙，消防人員順利救出他及媽媽、妹妹，3人輕微嗆傷送醫並無大礙。

縣政府今天清晨4點35分接獲報案，頭份市華夏路4樓透天1樓起火，有3人受困在2樓，調派頭份、竹南分隊9車21人，消防人員第一時間準備新配發的共生面罩，趕到現場發現火場濃煙密佈，一樓鐵捲門無法打開。

消防人員破壞鐵捲門，敲破大門玻璃進入灌救，一組警消從樓梯上2樓，使用共生面罩，救出40歲詹姓女子，及她的葉姓國小4年級女兒，而國中3年級兒子自行下樓，3人輕微嗆傷送醫，均無大礙，火勢於清晨5點5分熄滅，一樓付之一炬。

葉姓國3生臨危不亂，記住在學校所上的消防宣導活動，今天睡夢中，聽到一樓燃燒的噼哩啪啦很大聲，聞到燒焦味，看到1樓濃煙從樓梯間竄上來，他第一時間報案，再用溼毛巾封住門縫，帶著媽媽及妹妹，連關房間、浴室的門，躲在浴室內待救。

消防局指出，濃煙是火場第一殺手，「小火示警、快逃；濃煙關門、開窗」原則，如果發現煙霧，也沒有其他往下往外逃生的路線，應立即關門，防止火勢和煙霧進入，再以衣物或毛巾將門縫堵住，並往水平方向遠離火、煙、熱的位置，蔡姓國中生緊急應變，爭取獲救的空間與時間。