聽新聞
test
0:00 / 0:00
國三生這一招濃煙關門 苗栗火災自救也救媽媽、妹妹
苗栗縣頭份市今天清晨一棟4樓透天1樓起火，現場濃煙密佈，受困2樓的國中3年級學生臨危不亂，關了3道門擋煙，消防人員順利救出他及媽媽、妹妹，3人輕微嗆傷送醫並無大礙。
縣政府今天清晨4點35分接獲報案，頭份市華夏路4樓透天1樓起火，有3人受困在2樓，調派頭份、竹南分隊9車21人，消防人員第一時間準備新配發的共生面罩，趕到現場發現火場濃煙密佈，一樓鐵捲門無法打開。
消防人員破壞鐵捲門，敲破大門玻璃進入灌救，一組警消從樓梯上2樓，使用共生面罩，救出40歲詹姓女子，及她的葉姓國小4年級女兒，而國中3年級兒子自行下樓，3人輕微嗆傷送醫，均無大礙，火勢於清晨5點5分熄滅，一樓付之一炬。
葉姓國3生臨危不亂，記住在學校所上的消防宣導活動，今天睡夢中，聽到一樓燃燒的噼哩啪啦很大聲，聞到燒焦味，看到1樓濃煙從樓梯間竄上來，他第一時間報案，再用溼毛巾封住門縫，帶著媽媽及妹妹，連關房間、浴室的門，躲在浴室內待救。
消防局指出，濃煙是火場第一殺手，「小火示警、快逃；濃煙關門、開窗」原則，如果發現煙霧，也沒有其他往下往外逃生的路線，應立即關門，防止火勢和煙霧進入，再以衣物或毛巾將門縫堵住，並往水平方向遠離火、煙、熱的位置，蔡姓國中生緊急應變，爭取獲救的空間與時間。
消防局初步調查，這場火災一樓客廳有延長線電源插座，插了3個冷凍櫃，延長線嚴重燒熔，可能是短路引發火災，將進一步送驗，釐清起火原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言