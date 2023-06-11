越南移工為抓魚昨晚落水 今被救起已無生命跡象

台南與高雄交界處南萣橋昨晚間傳出溺水意外，23歲越南籍男移工為抓魚落水後，今天近中午由民眾發現，浮在南萣橋南岸往西約10公尺水面，消防人員將他救起已無生命跡象。

台南市消防局救災救護中心，昨天晚間7點12分接獲110轉報，位於南區南萣橋北側堤防有外勞告訴民眾，有人在溪中求救，台南、高雄兩地消防人員及海巡陸續出動救生艇，下水往三爺宮溪方向搜尋。

消防局陸續派遣灣裡、特搜小隊等8車、13人，到達現場為高雄市轄區，已接觸報案的外勞，依其指示同伴落水地點，約在二仁溪與三爺宮溪交界處。