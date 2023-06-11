快訊

私幼餵藥血檢數值今出爐 8童均屬微量殘留

獨／生技美女竊取三顧營業秘密跳槽超基因 檢調搜關鍵物證

幼兒園餵藥風暴 侯友宜反嗆賴清德：快交代檢方查出藥品源頭來

二仁溪2移工趁夜下水抓魚 1人溺水持續搜救中

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南市南區與高雄市茄萣區交界的北側堤防，10日晚間7點多傳出溺水意外，兩名移工夜間下水到二仁溪抓魚。其中1名移工不幸落水，消防局第七大隊從昨天晚上到今天早上出動救生艇搜救，迄今尚無所獲。

據了解，26歲陳姓越南籍男移與23歲的越南籍梅姓男移工從台南市轄區下水想一起抓魚，不料梅男突然溺水、呼救。陳男伸手搶救失敗，梅愈漂愈遠，最後消失在二仁溪與三爺宮溪交叉點；施救同伴的陳姓移工因耗費體力，身體顯得疲弱不堪，南市消防局救護車先將他送醫治療。

至於23歲梅姓移工，昨晚南市消防救生人員搜尋到晚上22點多，因視線不佳，決定暫停搜尋；今天早上8點多，消防局再與高雄消防人員派救生艇下水繼續搜尋。消防局第七大隊表示，二仁溪水下地形複雜，夜間視線又不好，籲請民眾千萬勿任意下水抓魚，以免發生危險。

今早8點多，消防救生艇繼續在南萣橋下河域搜尋溺水23歲梅姓移工的身影。記者李文德／翻攝
今早8點多，消防救生艇繼續在南萣橋下河域搜尋溺水23歲梅姓移工的身影。記者李文德／翻攝
昨晚7點多，2名移工前往二仁溪抓魚，1名意外落水消失在二仁溪與三爺宮溪交叉點。消防人員昨晚到今早持續出動救生艇繼續搜救，迄今尚無所獲。記者李文德／翻攝
昨晚7點多，2名移工前往二仁溪抓魚，1名意外落水消失在二仁溪與三爺宮溪交叉點。消防人員昨晚到今早持續出動救生艇繼續搜救，迄今尚無所獲。記者李文德／翻攝
今早8點多，消防救生艇繼續在南萣橋下河域搜尋溺水23歲梅姓移工的身影。記者李文德／翻攝
今早8點多，消防救生艇繼續在南萣橋下河域搜尋溺水23歲梅姓移工的身影。記者李文德／翻攝

移工 台南 溺水

延伸閱讀

台南、高雄交界南萣橋傳溺水 兩地出動救生艇搜救中

工廠被批非法吸金 傳欠薪移工變人球 為何一個也不走？

桃園環保公司移工成人球？市府：無安置問題 助換雇主

澎湖七美發生男性潛水客溺水 被救上岸已無呼吸心跳

相關新聞

可惡！狠心男活活摔死兔子釀3死2傷 動保處移刑法偵辦

高雄市發生一起兔子遭活活摔死案件，有民眾疑因嫌親人飼養的兔子髒，將5隻兔子裝在麻布袋內狠摔，導致3死2傷。長期關切動物議...

國3南下龍潭段突爆火燒車 車主緊急逃生躲過一劫

國道3號南下67.4公里龍潭路段今天上午突發一起火燒車事故，66歲的陳姓男子早上駕駛轎車由北南下，行經國3該處龍潭路段，...

台南男子洗水塔觸電 無生命跡象送醫搶救

73歲黃姓老先生今天上午10點57分和兒子到台南市東區5樓透天套房樓洗水塔，疑遭到水塔感應浮球漏電後觸電，失去呼吸心跳，...

二仁溪2移工趁夜下水抓魚 1人溺水持續搜救中

台南市南區與高雄市茄萣區交界的北側堤防，10日晚間7點多傳出溺水意外，兩名移工夜間下水到二仁溪抓魚。其中1名移工不幸落水...

嘉義清晨2車高速碰撞 4人受困變形車體

嘉義市高鐵大道與友忠路今天晨發生2車擦撞事故，有4名民眾受困變形車體，嘉義市消防局據報人、車趕往現場，破窗協助脫困送醫急...

警長臥底誘車手取款逮個正著 囂張！詐團同手法竟再犯

高雄湖內派出所長林信宏日前發現網路詐騙集團，本月4日誘使19歲顏姓車手外出收款時一舉逮獲，沒想到，詐團同手法竟再犯案，林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦