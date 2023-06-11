二仁溪2移工趁夜下水抓魚 1人溺水持續搜救中

台南市南區與高雄市茄萣區交界的北側堤防，10日晚間7點多傳出溺水意外，兩名移工夜間下水到二仁溪抓魚。其中1名移工不幸落水，消防局第七大隊從昨天晚上到今天早上出動救生艇搜救，迄今尚無所獲。

據了解，26歲陳姓越南籍男移與23歲的越南籍梅姓男移工從台南市轄區下水想一起抓魚，不料梅男突然溺水、呼救。陳男伸手搶救失敗，梅愈漂愈遠，最後消失在二仁溪與三爺宮溪交叉點；施救同伴的陳姓移工因耗費體力，身體顯得疲弱不堪，南市消防局救護車先將他送醫治療。