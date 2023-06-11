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嘉義清晨2車高速碰撞 4人受困變形車體

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市高鐵大道與友忠路今天晨發生2車擦撞事故，有4名民眾受困變形車體，嘉義市消防局據報人、車趕往現場，破窗協助脫困送醫急救，已無大礙，相關肇事原因由警方調查處理中。

嘉義市消防局表示，清晨1時30分接獲報案高鐵大道與友忠路路口附近發生車禍事故，即派遣第一大隊德安分隊救護車、救助器材車出勤前往救護。

救護人員到達現場發現為2部自小客車發生嚴重交通事故，因強大的撞擊力，造成黑色小客車翻覆車輛幾乎全毀，救護人員到場時由於車輛翻覆四輪朝天，發現車上有4名民眾因車輛翻覆及車門變形無法開啟導致受困於車內，立即聯絡加派其他分隊湖內、文化人車前來支援。

救護人員由兩側窗戶破窗後順利將受困4名民眾救出，並進行快速檢傷評估生命徵象送往醫院。男性67歲，左側鎖骨骨折、男性62歲，額頭2公分撕裂傷、肢體疼痛、女性53歲，背部及臀部疼痛，另名男性60歲，表示無大礙。

嘉義市消防局救護人員協助脫困民眾送醫急救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局救護人員協助脫困民眾送醫急救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局據報人、車趕往現場，破窗協助脫困送醫急救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防局據報人、車趕往現場，破窗協助脫困送醫急救。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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