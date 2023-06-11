領獲利要再給百萬？ 車手見客戶收錢⋯抬頭已被警包圍
桃園市桃園區一名女子加入LINE投資群組，相信「理財專家」建議匯出百萬資金投資虛擬貨幣，未料當她聯繫客服想要領出紅利時，卻被要求再投資百萬才能提取，女子驚覺不對勁報警，聽從警方建議假赴約真釣賊，當場逮到一名21歲蔡姓男子，警方將持續向上溯源追查幕後集團。
桃園分局大樹派出所昨下午1點多接獲年約50歲的被害人報案，表示之前加入LINE群組內看到投資訊息，當時相信「理財專家」的建議，前後匯出近200萬資金投資虛擬貨幣，眼見群組內每日都有可觀獲利，於是聯繫客服人員希望領出紅利款項，不料對方竟說要再投資百萬才能提款，讓被害人聽完嚇傻，立即向警方諮詢。
對此警方向被害人說明這是詐騙集團慣用「假投資真詐財」的伎倆，立即請她配合帶著裝滿報紙的背包赴約，而特地從南部搭高鐵北上的21歲蔡姓車手，西裝筆挺現身取款，打開背包正感覺不對，一抬頭已經被員警團團包圍，立即遭到壓制，全案依法移請偵辦並將持續向上溯源追查幕後集團。
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