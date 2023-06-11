新北鳳鳴義消分隊成軍 首任分隊長詹正同
新北市消防局昨晚辦理「義勇消防總隊第五大隊三鶯中隊鳳鳴分隊成軍授旗典禮」，由副市長朱惕之主持，目前成員總計20名，首任分隊長由資深義消詹正同擔任。
消防局指出，近年鶯歌區的鳳鳴重劃區不斷發展，人口增加迅速，救災、救護勤務量大增，今年3月6日鳳鳴消防分隊落成啟用之後，積極招募在地青年加入義消行列並辦理訓練，經過3個月努力，正式成立鳳鳴義消分隊。
目前鳳鳴義消分隊成員總計20名，除了招募新進，部分成員由鶯歌義消分隊轉任，首任分隊長詹正同的救災經驗豐富，在鶯歌地區深耕數十年，期望後續透過資深義消帶領，讓整個團隊迅速投入各項救災工作，守護市民安全。
副市長朱惕之致詞表示，感謝所有義消人員無私奉獻，每當接獲災害訊息，立即拋下手上工作趕赴現場，協助消防人員，同時也感謝鳳鳴義消顧問團團長任振綱、籌備團長林當來、榮譽團長林俊傑及呂財寶對於防救災工作的支持。
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