國3南下龍潭段突爆火燒車 車主緊急逃生躲過一劫

國道3號南下67.4公里龍潭路段今天上午突發一起火燒車事故，66歲的陳姓男子早上駕駛轎車由北南下，行經國3該處龍潭路段，突然發現車子引擎冒煙異狀，他緊急停靠路肩，車輛隨即起火燃燒烈，他情急下車逃生，桃園市消防員獲報到場撲火勢，幸無人受困受傷，所幸假日車輛少，未釀成塞車，國道警方封閉外側車道及路肩處理，大約一小時後排除事故恢復南下交通。

國道警方表示，今天上午7時5分，陳男駕駛轎車從北南下行駛，在國3南下67.4公里龍潭路段，他發現發現車子突然有異狀，趕緊停靠路肩，車子隨即起火燃燒，陳男立即下車逃生，車子旋即起火毀大半，國道警方據報通報線上巡邏車119抵達現場，封閉外側車道及路肩處理，大約半小 時滅火，一小時後恢復南下交通行車，幸無人受困受傷，起火原因將由桃園市消防局鑑識查明。 國道3號南下67.4公里龍潭路段火燒車，車主逃過一劫，假日幸未受阻塞車。圖／國道警方提供 國道3號南下67.4公里龍潭路段火燒車，車主逃過一劫，假日幸未受阻塞車。圖／國道警方提供